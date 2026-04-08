Las inmediaciones del Jet Set en horas de la mañana de este miércoles.- Foto: Guillermo Burgos

El movimiento Justicia Jet Set pospuso este miércoles el acto conmemorativo del primer aniversario de la tragedia del Jet Set debido a las fuertes lluvias provocadas por la incidencia de una vaguada.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la organización informó que las actividades fueron reprogramadas para el jueves 9 de abril en la denominada «zona cero».

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«Por causas de fuerza mayor y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las instituciones pertinentes, ha sido necesario posponer el acto conmemorativo pautado por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set», expresó.

Asimismo, agradeció la comprensión y el apoyo de la ciudadanía.

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Para este miércoles estaba previsto realizar, en las inmediaciones del Jet Set, una misa a las 10:00 de la mañana presidida por el padre Rogelio Cruz; un homenaje a las 11:00 de la mañana; un almuerzo de 1:00 a 2:00 de la tarde; la continuación del homenaje de 2:00 a 5:00 de la tarde; y, a partir de las 5:00 de la tarde, una eucaristía encabezada por el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

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El 8 de abril de 2025, el colapso del techo de la discoteca Jet Set, durante una fiesta del merenguero Rubby Pérez, dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos.