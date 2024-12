Presidente Abinader participa en el Foro de Doha

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader participó este sábado en el acto de apertura del Foro de Doha, presidido por el Emir, Su Alteza el Jeque Tamin Bin Hanad Al Thani.

El mandatario participó en un panel-almuerzo sobre “Seguridad en Oriente Medio en una época de creciente multipolaridad”).

En el foro analizan los desafíos críticos que enfrenta el mundo para construir redes innovadoras. Esa fue su primera jornada sabatina en Qatar como parte de su visita.

El jefe de Estado dominicano inauguró un busto del patricio Juan Pablo Duarte, y sostuvo varias reuniones con políticos y empresarios de esta nación.

También, sostuvo una reunión con el CEO de Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer, y se reunió con el Primer Ministro del Estado de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Luego y por invitación del primer ministro, el jefe de Estado dominicano, participó en un almuerzo panel de alto nivel llamado “Middle East Security in a Time of Increasing Multipolarity” (Seguridad en Oriente Medio en una época de creciente multipolaridad).

Inauguró el busto del padre de la patria dominicano Juan Pablo Duarte en la Embajada dominicana en Qatar.

Sostuvo dos reuniones, la primera con el CEO IRTH Capital – Fondo Privado de Inversiones, Sheikh Mohamed bin Abdullah Al Thani y otra con la ministra de Educación, S.E. Lolwah bint Rashid bin Mohammed Al Khater.

Este domingo domingo

El presidente Abinader continúa su agenda este domingo en Qatar con diversas reuniones con altos funcionarios de esta nación de las áreas de comercio e industria, turismo, salud pública, transporte y defensa.

Las actividades del mandatario inician este domingo a las 9:30 de la mañana hora de Qatar con una reunión con el ministro de Comercio e Industria de Qatar, Sheikh Faisal bin Thani Al-Thani, luego con el ministro de Turismo, S. E Saad bin Ali Al .los ministros de Salud Pública, S.E. Mansoor bin Ebrahim Al Mahmoud y el de Transporte, S.E. Sheikh Mohammed bin Abdullah Al-Thani.

Sostendrá reuniones con el CEO de Katara Hospitality, empresario Nasser Matar AlKawari; con el director general de Qatar Investment Authority, Mohammed Saif Al-Sowaidi y una reunión al medio día con el ministro de Defensa del Estado de Qatar, S.E. Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan AlThani.

En horas de la tarde, el presidente Abinader participará en el panel “Prospect for Cooperation in a Fragmented World” en el Hotel Sheraton y también tendrá otra reunión con el Director General de Qatar Fund for Development, Fahad Hamad Al-Sulaiti en el mismo hotel.

Comitiva

El presidente dominicano está acompañado de una reducida comitiva integrada por los ministros, de Hacienda José Manuel Vicente; de Energía y Minas, Joel Santos; el viceministro de Asuntos Económicos y de Cooperación del Mirex, Hugo Rivera, y la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro.

El presidente Luis Abinader en compañía del ministro de energía y Mina Joel Santos y el embajador dominicano en Qatar, Georges Bahsa Hazim, procede al corte de la cinta para dejar instalado el busto de del patricio Juan pablo Duarte.

También forman parte de la delegación el secretario general del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán; la asistente personal del mandatario, Mercedes Pichardo; el director de Prensa del presidente, Daniel García Archibald, y el embajador dominicano en Qatar, Georges Bahsa Hazim.

El presidente Abinader, llegó la tarde del viernes a Qatar para participar en el Foro Mundial de Doha, una plataforma para enfrentar los retos globales en un contexto marcado por el aumento de conflictos y la intensificación de la violencia a nivel mundial.

El mandatario dominicano arribó a las 5:00 de la tarde hora Qatar, 10:00 de la mañana hora dominicana, debido a que hay siete horas de diferencia.

Salió el jueves desde el aeropuerto militar de la Base Aérea de San Isidro con destino a Miami donde abordó el vuelo rumbo a Qatar, de 13 horas y 35 minutos.

El foro se inició el sábado a las 10:00 de la mañana hora de Qatar y concluye el domingo, bajo el lema “El imperativo de la innovación”, en el hotel Sheraton Grand, Doha.

Dicho foro es una plataforma internacional de diálogo y debate sobre asuntos globales que se realizará el 7 y 8 de diciembre bajo el lema “La inevitabilidad de la innovación”, siendo una oportunidad crucial para que líderes políticos, intelectuales y figuras innovadoras intercambien ideas y exploren soluciones efectivas.

Este evento reúne a líderes mundiales, formuladores de políticas, académicos, empresarios y representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad.

Un apunte

Power Holding

El mandatario se reunirá hoy con los señores Moutaz y Ramez Al-Khayyat, de la empresa Power International Holding en las oficinas de Power Holding International y con Sheikh Mohamed bin Abdullah Al Thani, CEO IRTH Capital Fondo Privado de Inversiones, en esa reunión participará el ministro de Energía y Minas Joel Santos.