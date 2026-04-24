SANTO DOMINGO.– Dos reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo, en San Cristóbal, resultaron heridos la noche del jueves durante una trifulca en la que se vieron involucrados cinco privados de libertad, presuntamente por disputas internas.

Los heridos fueron identificados como Delvin Yornanny Santana y Robert Cedeño, quienes fueron trasladados a un centro de salud.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que el personal de seguridad de Najayo 20 logró controlar el incidente.

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La directora del CCR Najayo 20, en San Cristóbal, Yadira de los Santos Valdez, explicó que la riña inició a las 8:20 de la noche.

“Se produjo una pelea entre cinco internos alojados en el módulo M1, nivel 3, y las causas de la misma se encuentran en proceso de investigación, a fin de establecer responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias correspondientes”, indicó mediante un comunicado de prensa.

Las autoridades identificaron a los privados de libertad involucrados como Alexander Javier Ventura Castro, Carlos Manuel Flete, Delvin Yornanny Santana, Luis Junior Martínez Lorenzo y Robert Cedeño.

“Ante el hecho, adoptamos las medidas preventivas y de control establecidas en el protocolo de convivencia y seguridad penitenciaria, reubicando y aislando temporalmente a los otros tres internos involucrados en el incidente, así como garantizando la normalidad y el descanso de los privados de libertad en los demás alojamientos del tercer piso del edificio M1”, agregó de los Santos Valdez.