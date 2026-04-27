José Luis Custodio, agredido por el exalcalde y comunicador Jhossel Capell, afirma que uno de sus hijos falleció la noche de aquel trágico 8 de abril del año pasado. Asimismo, murieron un alto oficial de la familia, junto a su esposa e hija.

El señor agredido este lunes a puñetazos por el exalcalde y comunicador Jhossan Capell, quien defiende a los hermanos Espaillat, perdió a cuatro familiares en el desplome de la discoteca Jet Set, tragedia que cobró la vida de 236 personas y más de 100 heridos.

José Luis Custodio, de 64 años, afirma que uno de sus hijos falleció la noche de aquel trágico 8 de abril del año pasado. Asimismo, murieron un alto oficial de la familia, junto a su esposa e hija.

Tras la agresión del exalcalde del distrito municipal Santa Lucía, en El Seibo, Custodio interpuso este lunes una querella formal en su contra. En tanto, el representante legal del señor calificó el hecho como “grave” y exigió una respuesta inmediata de las autoridades judiciales ante la agresión sufrida por su cliente.

“Es increíble e inaceptable que hoy el señor José Luis Custodio haya sido agredido de manera injustificada por el señor Capell. Mientras expresaba su dolor como víctima frente a la prensa, fue brutalmente atacado. Exigimos de inmediato el arresto de este señor por la agresión cometida contra nuestro cliente”, expresó el abogado.

La defensa sostuvo que no permitirá ningún tipo de agresión contra las víctimas y familiares vinculados al caso Jet Set, al tiempo que cuestionó que el incidente ocurriera dentro del propio Palacio de Justicia.

“No puede ser posible que, en pleno Palacio de Justicia, donde se busca justicia para 236 fallecidos, se permita que alguien venga a agredir a un señor de esa edad. Rechazamos este hecho y exigimos la intervención inmediata de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y de las autoridades competentes”, agregó.

El jurista confirmó que la querella ya fue depositada formalmente y adelantó que no aceptarán las disculpas públicas difundidas por el comunicador a través de un video en redes sociales. Asimismo, calificó lo sucedido como una muestra de irrespeto hacia las víctimas y sus familiares, insistiendo en que Capell debió haber sido detenido en el lugar.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes, previo a la audiencia de continuidad del caso Jet Set, en la que se conocería la presentación de 15 actos acusatorios contra Antonio Espaillat y su hermana.

Otro caso del exalcalde Capell

El exalcalde del distrito municipal Santa Lucía, en El Seibo, fue sometido en 2014 ante el Departamento Anticorrupción de la Procuraduría General de la República (DPCA) por presunta malversación y desfalco de fondos superiores a los 15 millones de pesos.

El sometimiento contra Capell fue realizado en ese entonces por el empresario Valerio Leonardo Palacio, a quien el cabildo tomó prestados RD$3.0 millones para la construcción de un centro de madres que supuestamente nunca se ejecutó.

También se le acusó de malgastar RD$4.4 millones, tomados en préstamo para obras que no se ejecutaron, a la Cooperativa de Ahorros y Créditos El Progreso.