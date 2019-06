SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) convocó este domingo la Convención Nacional Extraordinaria para el próximo domingo 30 del presente mes de junio, a los fines de que conozca y apruebe las modificaciones estatutarias propuestas hoy, conforme lo disponen los artículos 16, literal F, y 137 de los actuales estatutos.

Se aprobó además que en caso que lo considere oportuno, la Dirección Ejecutiva pueda cambiar la fecha anteriormente establecida para la celebración de la Convención Nacional Extraordinaria, sin reservas ni limitaciones.

El Comité Nacional y su Comisión Política también aprobaron delegar en la Dirección Ejecutiva, la facultad de hacer las reservas de hasta el 20% de candidaturas para las elecciones el año 2020, de conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como hacer la concertación de alianzas con otras fuerzas políticas para las elecciones 2020.

Además los altos organismos del PRM delegaron en su Dirección Ejecutiva el estudio e implementación del aumento de membresía de la Comisión Política y el Comité Nacional, sobre todo ante el ingreso de muchos dirigentes nacionales y municipales renunciantes de otras organizaciones políticas.

La reunión inició con las palabras de bienvenida, a cargo de la secretaria general, Carolina Mejía, quien excusó la ausencia del ex presidente Hipólito Mejía, y el aspirante Luis Abinader.

Paliza llama colocar unidad opositora por encima de intereses particulares

En el discurso central de la reunión, el presidente del partido, senador José Paliza, hizo un vehemente llamado a los perremeístas a colocar la unidad interna del PRM y externa al partido por encima de los intereses particulares, considerando que el país vive un momento de proporciones históricas, que hacen imperativo quebrar la tranquilidad en que han vivido la impunidad , la incompetencia y la irresponsabilidad en la dirección del Estado.

Subrayó que el PRM tiene que hacerse merecedor de la oportunidad de hacer una contribución fundamental al cambio que la población está reclamando en todas las encuestas que estudian la realidad nacional.

“Tenemos que ser parte fundamental de estos cambios que deben hacerse desde adentro del sistema, devolverle la esperanza y los sueños que le han arrebatado gobernantes en los que depositaron su confianza”, dijo.

Exhortó a “abrazarnos a todos aquellos que quieren ver al país amanecer de manera diferente, de proporcionar un cambio que entusiasme a quienes han perdido la confianza en la política y en la forma en que se ha estado haciendo, en base a un a distorsión de los valores éticos y civilizados a que obliga la conducta democrática.

Dio la buena noticia de que en los últimos tiempos se está produciendo en todo el país una tendencia de crecimiento del PRM, que se evidencia en la gran cantidad de personalidades y grupos y muy en especial la forma en que se se ha venido reunificando la descendencia política de José Francisco Peña Gómez alrededor del PRM.

A eso atribuyó las juramentaciones que semana tras demanda viene haciendo el PRM de dirigentes del PRD como los diputados Venerado Castillo, Santo Ramírez, del alcalde de Castañuelas, Moreno Arias, de los presidentes del PRD Yansen Fernández, Santiago Rodríguez, y Pedro Alejando Aguirre, de Puerto Plata.

Destacó la incorporación de la ex senadora de Bahoruco, Melania Salvador, de Aníbal García Duvergé y 40 miembros de la Comisión Política del PRD, de Francisco Fernández, ex alcalde de Santo Domingo Norte, Yani Ortega, ex diputado y ex alcalde de Gaspar Hernández, de casi todas las fuerzas del PRD en la provincia Espaillat y muchos otros que seguirán llegando. ,

Resaltó también la llegada al PRM del cantautor Manuel Jiménez , el pastor Dio Astacio, dirigentes que cuentan con importantes equipos políticos, todo lo cual proyecto una confluencia de fuerzas y sectores, mientras avanza la posibilidad de pactar con varios partidos políticos que están hoy dispuestos a trabajar junto al PRMpara ganar las próximas elecciones e imprimirle un cambio de rumbo del país.

En la mesa directiva estuvieron, Además de Paliza, la secretaria general, Carolina Mejía; Orlando Jorge Mera, delegado político ante la JCE; Deligne Ascención, Secretario de Organización y Eddy Olivares, presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria. Elizabeth Mateo hizo la maestría de ceremonia.