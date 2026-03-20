Fundación Rica iniciará XV torneo de béisbol RBI

El torneo de béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia será inaugurado mañana en el estadio de la Universidad Nacional Pedro Henríguez Ureña (UNPHU).

El campeonato que está pautado para comenzar a las 9:30 a. m., tiene una dedicación especial al ex estrella de Grandes Ligas, Nelson Cruz, por su colaboración a todos los sectores de la sociedad.

Nelson, quien recibirá el reconocimiento de la Fundación Rica en la apertura del torneo, confirmó su asistencia al evento, tras regresar de Miami, luego de agotar una dura jornada como gerente del seleccionado dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol.

Virgilio Brache

Valentín Contreras, uno de los organizadores del campeonato, informó que Nelson será reconocido y recibirá una placa de Julio Virgilio Brache, presidente de la Fundación Rica.

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Luego Cruz hará el lanzamiento de honor, que será recibido por el periodista Leo Corporán, editor deportivo del vespertino El Nacional.

Participantes

La actividad comenzará con el desfile de los 220 jugadores repartidos en 12 equipos en las categorías 12, 13, 14, 15, 16 y 18 años de edad.

Los dirigentes de los diferentes seleccionados confían en que sus representantes ganarán la Copa Rica.

Confirmados

Confirmaron su asistencia: el ministro de Deportes, Kelvin Cruz,Vitelio Mejía, presidente de Lidom; Winston -Chilote -Llenas, Garibaldy Bautista, Luisín Mejía, Rafael Santos, Pablo Ulloa, el senador Alexis Victoria Yed de acuerdo a una información que me suministró Wenceslado Soto, director ejecutivo de la Fundación Rica.

Igualmente Pedro Brache, presidente ejecutivo Corporativo del Grupo Rica y Braulio Brache, director de Negocios Internacionales del consorcio.

El secreto para tener felicidad es tener algo que hacer”.

John Burroughs

Escritor americano

“Nadie puede herirme sin mi permiso”.

Mahatma Gandhi

Nacionalista indio

“Vive la vida que amas. Ama la vida que vives”.

Bob Marley Ícono jamaicano

¡Será un buen evento!

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.