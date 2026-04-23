El candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Radhamés Silverio, presentó la propuesta de gestionar ante el Poder Ejecutivo la declaratoria de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, antiguo «Morgan» como hospital escuela de la academia.

El proyecto plantea un modelo de gestión compartida diseñado para articular la docencia, la investigación clínica y la extensión con el sistema nacional de salud.

La iniciativa busca consolidar un espacio para la práctica clínica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y el desarrollo de investigaciones aplicadas.

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De igual modo, persigue impulsar procesos de acreditación internacional y garantizar estándares de calidad educativa. Asimismo, facilitar el acceso a bases de datos científicas (Scopus, Web of Science, PubMed) e integrar herramientas de inteligencia artificial en la docencia.

Radhamés Silverio en un encuentro con profesores de la UASD.

La propuesta incluye una serie de medidas administrativas dirigidas al profesorado y al personal de salud, como la remuneración basada en el nivel de riesgo y equiparación del pago de horas prácticas con las teóricas.

También la institucionalización del salario 14 y automatización de los procesos de promoción docente y la ampliación de la cobertura de la ARS-UASD, inclusión de medicamentos y extensión de beneficios a los padres de los afiliados.

El plan fue expuesto en el encuentro «Conversando con el Profesorado», con la presencia de los candidatos a las vicerrectorías de la UASD y la directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctora Yocasta Lara. El objetivo final es establecer un vínculo formal entre la academia y la red hospitalaria pública para responder a las necesidades sanitarias del país.