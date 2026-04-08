¿Por qué asesinaron al menor José Rafael Llenas Aybar? Sigue siendo la pregunta sin respuesta 30 años después y a punto del cierre del ciclo del brutal hecho, con la puesta en libertad, el próximo 5 de mayo, del principal imputado: su primo, Mario José Redondo Llenas.

Del crimen, hasta la fecha, solo se conoce como verdad irrefutable que el menor fue ultimado con 34 puñaladas por Redondo Llenas y su amigo de infancia Juan Manuel Moliné Rodríguez, el 3 de mayo de 1996, en arroyo Lebrón, próximo a la autopista Duarte.

Lo demás son teorías sin confirmar planteadas por los imputados y sus abogados durante el desarrollo del proceso en los tribunales, que concluyó con la condena de 30 y 20 años a los acusados.

A continuación, detallamos las hipótesis que se manejaron a nivel judicial y las versiones que han persistido en el imaginario social, que van desde secuestro hasta ritos satánicos:

1. Versión oficial (Ministerio Público): Secuestro fallido.

En el expediente judicial, el motivo principal que se estableció fue el intento de secuestro para obtener dinero. El plan: Mario José Redondo Llenas (primo de la víctima) y su amigo Juan Manuel Moliné Rodríguez planearon el secuestro bajo la premisa de exigir un rescate de 10 millones de pesos.

El desenlace: Según esta versión, el plan se desbordó rápidamente y los jóvenes, temiendo ser reconocidos por el niño (quien era familia directa de Redondo), decidieron asesinarlo. El cuerpo fue hallado con 34 puñaladas en el arroyo Lebrón.

2. La hipótesis del «resentimiento familiar»

Durante los interrogatorios, Redondo Llenas mencionó en ocasiones que sentía un profundo resentimiento hacia su tío (el padre de la víctima). Según esta línea, el crimen pudo ser una forma de venganza o desahogo contra su propio círculo familiar, al que percibía como privilegiado o con el cual tenía conflictos no resueltos.

3. Teorías no confirmadas (El «Caso Palma»)

Este es el aspecto más oscuro del caso. Redondo Llenas intentó involucrar a la familia de la entonces embajadora de Argentina, Teresa Meccia de Palma, sugiriendo motivos mucho más siniestros, como son ritos satánicos y orgías. Se especuló sobre la participación del esposo de la embajadora y su hijo en supuestas prácticas oscuras en una finca cercana.

Narcotráfico: Otras versiones sugerían que el asesinato fue una «prueba de fuego» o una represalia relacionada con negocios turbios de este grupo, denominado «Los Palmas«.

Silencio judicial: Estas acusaciones nunca fueron probadas judicialmente. La familia Palma abandonó el país rápidamente, amparada en su inmunidad diplomática, dejando un vacío de respuestas que alimentó teorías sobre un encubrimiento a altos niveles.

4. Móvil pasional o accidental

Otras teorías, sugeridas años después por testimonios de exconvictos o análisis psicológicos (aunque nunca presentadas formalmente como pruebas), indicaban que el niño pudo haber presenciado accidentalmente algún acto privado entre los victimarios y que lo mataron para evitar que lo contara a sus padres.

En resumen: Aunque legalmente se registró como un secuestro seguido de homicidio, la sociedad dominicana sigue debatiendo si hubo fuerzas más oscuras detrás, debido a la saña del crimen y la conexión con la delegación diplomática argentina que nunca fue aclarada del todo.

Preguntas sin respuestas

A pesar de que hubo condenas —30 años para Mario José Redondo Llenas y 20 para Juan Manuel Moliné Rodríguez—, el caso Llenas Aybar es recordado por la sensación de que la verdad judicial fue solo la «punta del iceberg».

Estas son las principales interrogantes que quedaron sin una respuesta contundente:

1. ¿Cuál fue el papel real de la familia Palma?

Esta es la «gran sombra» del caso. Redondo Llenas acusó formalmente a Luis y Martín Palma (esposo e hijo de la embajadora argentina en ese momento) de ser los autores intelectuales y materiales.

La duda: ¿Por qué se les permitió salir del país bajo inmunidad diplomática antes de ser interrogados a fondo?

El vacío: ¿Por qué Redondo Llenas se retractó y luego volvió a acusarlos años después? Nunca se aclaró si sus menciones eran una estrategia de distracción o si realmente estaba bajo amenaza para callar.

2. ¿Hubo más personas en la escena del crimen?

El cuerpo del menor recibió 34 puñaladas. Algunos peritos forenses y analistas de la época sugirieron que la logística del asesinato y la saña empleada eran difíciles de ejecutar solo por dos jóvenes sin experiencia criminal previa.

La duda: ¿Existió una tercera o cuarta persona que dirigió el acto? Se mencionó la presencia de un vehículo adicional en la zona del Arroyo Lebrón, pero nunca fue identificado.

3. El misterio de la libreta y los nombres de «La Élite»

Durante la investigación se habló de una supuesta libreta de Redondo Llenas que contenía nombres de hijos de familias influyentes y políticos dominicanos vinculados a actividades clandestinas (drogas, ritos o fiestas privadas).

La duda: ¿Se ocultó información para proteger la reputación de familias de la clase alta dominicana? Muchos creen que el caso se cerró rápido para evitar un escándalo que salpicara a las estructuras de poder del país.

4. ¿Fue realmente un secuestro?

La versión oficial dice que querían 10 millones de pesos.

La duda: Si el móvil era el dinero, ¿por qué mataron al niño apenas unas horas después de recogerlo, sin siquiera haber realizado una llamada formal de rescate o haber establecido una logística de cobro? ¿Por qué la saña de 34 puñaladas en vez de un simple asesinato? La rapidez del crimen contradice la lógica de un secuestro económico tradicional.

5. La conexión con supuestos ritos o sacrificios

Debido a la naturaleza del crimen y la cantidad específica de heridas, surgieron teorías sobre un rito de iniciación o un sacrificio.

La duda: ¿Formaba parte el asesinato de un código de lealtad para entrar en un grupo exclusivo o secta? Aunque la policía descartó esto por falta de pruebas físicas, el comportamiento de los acusados y el simbolismo que rodeó el caso dejaron esa pregunta abierta en la opinión pública.

6. ¿Por qué el cambio de comportamiento de Redondo Llenas?

Redondo Llenas pasó de ser un estudiante brillante y de comportamiento ejemplar a cometer un crimen atroz contra su propia sangre.

La duda: ¿Qué fue lo que realmente quebró su psiquis o quién lo manipuló para llegar a ese extremo? Nunca se realizó un perfil psicológico público que explicara satisfactoriamente cómo un joven de su entorno social llegó a planificar algo de tal magnitud contra un primo de 12 años.