COTUÍ, Sánchez Ramírez — El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condenó este lunes a 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña, tras ser hallada culpable del asesinato de Yennely Andreyna Duarte, hecho ocurrido el 26 de marzo de 2024 en el callejón número cuatro del distrito agrícola y ecoturístico de Quitasueño, en Cotuí.

El juicio de fondo, celebrado en el Palacio de Justicia de Cotuí, se inició poco después de las 9:00 de la mañana y se desarrolló entre alegatos de las partes, incidentes procesales y varios aplazamientos previos que habían motivado protestas constantes por parte de los familiares de la víctima. Un amplio dispositivo policial permaneció apostado dentro y fuera del recinto judicial durante la lectura del veredicto.

Tras varias horas de deliberación, el tribunal —presidido por el magistrado Ramón Emilio Peña e integrado además por las juezas Mayrelis Lazala Jerez y Bolívar Reynoso— emitió la sentencia de 30 años de prisión contra la imputada, de 22 años. Según la acusación, el crimen habría sido motivado por problemas pasionales, aunque la defensa presentó recursos y objeciones durante el proceso.

La condena puso fin a un proceso que conmovió a la provincia: familiares y allegados de Duarte acompañaron la vista con protestas y muestras de rechazo desde las primeras diligencias, y a la lectura de la sentencia respondieron con manifestaciones de alivio y la afirmación de que “se hizo justicia”.

La joven víctima, que estaba próxima a cumplir 20 años, fue recordada por la comunidad como estudiante destacada y su muerte provocó una amplia repercusión local. Tras el fallo, la condenada fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, para el cumplimiento de la pena impuesta.

Las autoridades judiciales informaron que el proceso continúa en instancias correspondientes respecto a posibles recursos.