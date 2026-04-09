SAN FRANCISCO CHRONICLE.- Por fin, el bateador más poderoso de los Gigantes de San Francisco demostró su poderío.

El partido decisivo de la serie del miércoles contra los Filis de Filadelfia llevaba cinco entradas sin anotaciones, con poca actividad por parte de ambos equipos.

Entonces, Rafael Devers conectó un jonrón de tres carreras de 411 pies al jardín central, reviviendo un estadio casi adormecido.

El batazo de Devers fue el que necesitaban para asegurar la victoria de los Gigantes por 5-0 y su primera serie ganada en casa con blanqueadas consecutivas.

Su sencillo productor de carrera en la octava entrada les dio la seguridad necesaria.

Rafael Devers conecta sencillo remolcador de una vuelta para los Gigantes de San Francisco.

A pesar de los problemas de los Gigantes al comienzo de la temporada (con un récord de 5-8), los Filis, que han sido contendientes durante la mayor parte de esta década, no han ganado una serie en el Oracle Park desde 2013. Y la tarde de Devers sirvió como recordatorio de que es el tipo de jugador que puede ganar los partidos y series que los Gigantes podrían haber perdido en años anteriores.

No fue el primer jonrón del año para Devers: la semana pasada, en una noche fría contra los Mets de Nueva York, conectó uno que pasó por encima de la parte más profunda de la cerca del jardín izquierdo-central. Su compañero Harrison Bader intentó entonces y el miércoles ponerle una máscara de unicornio, pero Devers se la quitó en ambas ocasiones.

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Es el intento del equipo de crear una celebración para cualquier jugador de los Giants que conecte un jonrón en el Oracle Park. Pero no ha tenido mucho éxito, en parte porque Devers es el único jugador de los Giants que ha conectado un jonrón en casa y no le entusiasma la idea.

«Sé qué tipo de bateador soy. No me preocupo por cómo van las cosas», dijo Devers. «Sé que, eventualmente, todo empezará a funcionar para mí porque sé qué tipo de jugador soy».

Sus dificultades al bate reflejaban las del resto del equipo. Ansioso por reactivar la ofensiva tras ser barridos en la primera serie contra los Yankees de Nueva York, Devers ha estado «saltando a la pelota con más fuerza de lo normal», dijo el mánager Tony Vitello el martes. Por esa razón, Vitello lo colocó en el quinto puesto del orden al bate, una posición poco habitual para él.

«Quiere batear la pelota lejos porque es capaz de hacerlo, y está ansioso por mejorar», dijo Vitello. «También quiere hacerlo bien para el equipo, así que se nota el entusiasmo desmedido en todos nuestros jugadores. Hay varias maneras de hacerlo, acercándose o alejándose de la pelota. Más que nada, su cuerpo queda casi eclipsado por sus manos, si me entienden».

La perspectiva de Devers sobre el bajón inicial va más allá de las conversaciones en el banquillo, y su confianza trasciende cualquier preocupación que pueda surgir por los primeros resultados. Con los Medias Rojas de Boston el año pasado, no conectó ningún hit y se ponchó 15 veces en sus primeros cinco partidos. Luego se encendió y bateó .429 en sus siguientes nueve turnos al bate.

Desde que retomó su posición en la primera base, sus turnos al bate se ven más relajados. No le gusta mucho ser bateador designado; prefiere mantenerse mentalmente involucrado en el juego jugando a la defensiva que sentarse en el banquillo a reflexionar entre turnos. Esa es parte de la razón por la que aceptó el cambio de tercera a primera base con los Giants desde que fue traspasado a mitad de la temporada pasada.

«Estoy muy contento con cómo están progresando las cosas para mí este año», dijo Devers, quien bateó de cuarto en el orden el miércoles y demostró estar a la altura del rol.

«Fue importantísimo porque todos ven su frustración en el banquillo. Él es muy bueno, si se emociona, se controla», dijo Vitello. «Se escuchan exclamaciones de admiración con casi cada swing de alguien allí, así que lo desean mucho para él. Saben de lo que es capaz».