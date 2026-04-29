Santo Domingo. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos, advirtió que el sistema educativo dominicano no responde a las necesidades reales de los sectores productivos del país y amerita una “profunda reforma”.

Santos dijo que esa reforma debe garantizar que las universidades gradúen los profesionales para las demandas actuales y futuras del mercado laboral. Indicó que esos cambios son imprescindible para el desarrollo del país.

El ministro de la Mescyt pronunció un discurso en el Foro de Líderes de la Asamblea General de WorldSkills Punta Cana 2026.

“Urge conectar la universidad clásica con las necesidades concretas de la sociedad y del sector productivo”, expresó el funcionario estatal a los delegados internacionales vinculados a los sectores educativos y productivos.

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Agregó que “el modelo educativo actual basado en la uniformidad, los mismos contenidos, ritmos y metodologías para todos, no responde a la diversidad de talentos ni a las demandas del mercado laboral”.

Manifestó que esa situación se produce en un escenario global “marcado por la acelerada transformación del mundo del trabajo, la automatización y la necesidad de competencias cada vez más especializadas”.

En ese sentido, consideró que República Dominicana debe replantear su modelo educativo para enfrentar con éxitos los cambios acelerados en el mundo del trabajo.