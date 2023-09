Raquel Peña: Don Quijote es la historia de un lector

El pasado lunes 28, la señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, pronunció una conferencia en la Feria del Libro con el tema “Vida académica y experiencia de Estado”. Habló de asuntos académicos, empresariales y políticos, pero siempre con un fondo cultural, partiendo del dicho de Pedro Henríquez Ureña: “Sólo la cultura salva a los pueblos”.

Llamó la atención su recurrencia al personaje principal de la obra “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes.

Peña considera que el lector es el motivo y el fin de la escritura y lo justifica a partir de que Cervantes, en su célebre libro, lo ubicó en el centro mismo de la ficción. Si observamos eso -dijo- nos daremos cuenta de que los lectores son los que dan vida a los libros y para ellos es este evento magnífico.

Resulta interesante esta observación suya: “Porque, ¿qué es el Quijote, sino la historia de un lector? De un lector febril, que se identifica de tal forma con los personajes de las novelas de caballería que lee, que sale al mundo como uno más, a conquistar la libertad, no sin antes, liberarse él mismo de los designios de la realidad, y transformarse en un caballero, es decir, en un lector”.

Raquel Peña, vicepresidenta de República Dominicana.

Los siguientes párrafos también corresponden a la conferencia de doña Raquel Peña:

“Como ustedes saben, porque seguro muchos han leído la novela, Don Quijote sale por las tierras de La Mancha para legar un mundo más justo, más amable. Es algo que vemos desde sus primeros capítulos y que todos recordamos después de acompañarlo junto a Sancho en cada una de sus salidas. Esa es su gran aventura: servir a los demás”.

“Ya que menciono El Quijote, ahí me detengo, y por favor, prepárense para que me acompañen porque esta disertación será un paseo, con miradas hacia el pasado y hacia el porvenir. Me parece que quienes tenemos el español como lengua materna debemos sentirnos muy orgullosos y además nos corresponde un tributo de recordación a la magnífica obra de Cervantes. La devoción por ese gran monumento de la literatura universal debe comenzar por la lectura”.

“Amigos, sin que pretenda colarme como filóloga o crítica literaria, me permito considerar que la dimensión de El Quijote no se circunscribe a un relato de ficción, sino que este magnífico libro abarca orientaciones de tipo histórico, filosófico, psicológico, político y sobre todo de carácter humano. Amén de lo que ha significado para el afianzamiento de nuestro idioma hasta llegar a ser la segunda lengua materna del mundo, hablada por más de 500 millones de personas”.

Para el desempeño-palabras de doña Raquel- de cualquier función en la sociedad, sea desde el Estado, desde la academia o desde las empresas y el emprendimiento, es esencial contar con una buena cultura de lectura, además de que regresar a las páginas de un libro es siempre un bálsamo para el cuerpo y el alma.

Por cierto, a quienes aspiran a dirigir instituciones del Estado, ya sean de mi partido o de otros, les recomiendo leer en el capítulo 42, segunda parte, de El Quijote, titulado “De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas”.

Y terminó con este consejo de don Quijote:

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que, de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria; y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansarán”.