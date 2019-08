Boca Chica.– El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, consideró aquí que la adhesión del liderazgo local de ese partido a su precandidatura en cada lugar visitado, le garantiza que saldrá airoso en las primarias abiertas que ese segmento político-partidarista se propone celebrar el próximo seis de octubre.

Reunido con decenas de dirigentes del PLD encabezados por el aspirante a alcalde de este municipio, ingeniero Fermín Brito, el también secretario general del PLD resaltó el potencial que tiene Boca Chica para convertir esta comunidad en un ente referencial en materia turística e industrial, así como una marca-municipio en desarrollo integral.

“En mi casa, meditando y cavilando, se me ocurrió colocar un mensaje en mi cuenta personal de twiter dirigido a los militantes del PLD. Ese mensaje decía y dice: Confío en mi partido. Saben lo que he sido y soy para él (para el PLD). Nunca le he fallado ni le fallaré. Siempre he estado presente en las buenas y en las malas. No puedo actuar ni actuaré de otra manera. Adelante que triunfaremos en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana”, contó el doctor Pared Pérez, quien inmediatamente hizo un recuento de su hoja de servicio tanto en el partido, como a su paso en cargos electivos como regidor, diputado y senador.

“Estoy limpio, absolutamente limpio y he ejercido la política como lo aprendimos del maestro de maestros de la política dominicana, nuestro líder eterno, el profesor Juan Bosch”, afirmó Pared Pérez.

Uno de los salones del restaurant Downtown fue el escenario donde el aspirante presidencial Reinaldo Pared Pérez y el precandidato a alcalde de Boca Chica, Fermín Brito, ofrecieron apoyarse mutuamente.

Continúan operativos odontológicos.- Desde el sábado y hasta este lunes, la Oficina Senatorial del Distrito Nacional patrocina operativos odontológicos en las tres circunscripciones electorales de la capital, acciones sociales que dos veces al año, durante trece años consecutivos, se vienen realizando.

En estos operativos participan sesenta odontólogos y ayudantes de odontología de la Universidad de Utah y G3 Foundation, de los Estados Unidos, liderados por el doctor Len Asle, además de decenas de especialistas dominicanos bajo la coordinación del doctor Walter González.

Varios maestros de la odontología procedentes de varios estados de Norteamérica están en la capital dominicana desarrollando la citada labor humanitaria. Además de Len Asle y Walter González, entre estos maestros están los doctores Jeff Knight, Nate Muaina, Bret Galdsberry, Ganon Rown, Matt Hanamonds y Rex Thompson.

Una vez culminen esos operativos odontológicos en el Distrito Nacional, los profesionales de la Universidad de Utah y de la G3 Foundation viajan a Las Terrenas, Samaná, donde ofrecerán asistencia a sus habitantes hasta el próximo viernes.