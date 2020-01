Nancy Salcedo, consejera del Consejo del Poder Judicial.

El Consejo del Poder Judicial designará un juez coordinador para repartir la carga laboral entre tribunales y así lograr terminar con la mora judicial de más de 18 mil casos que se encuentran pendientes de fallo en la Suprema Corte de Justicia.

La consejera del CPJ, Nancy Salcedo, explicó hoy que el problema de la mora debe ser resuelto por los jueces de forma conjunta y que con el programa Visión Justicia 20-24 lanzado por el presidente del Consejo, el magistrado Luis Henry Molina resolverá la situación.

“Habrá juez coordinador regional o departamental en los centros judiciales que van a distribuir esa carga, conforme a las necesidades de ese departamento, eso será una de las acciones”, explicó.

Salcedo dijo que se realizó una consulta en los diferentes sectores de la sociedad, con la cual se detectó que una de las principales quejas de la gente era la mora judicial, es decir proceso con muchos años sin ser resueltos.

“Yo creo que el primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia, y en esas evaluaciones que se han hecho en esos levantamientos nos hemos dado cuenta que hay una mala distribución de la carga laboral en los tribunales. No se quiere una justicia tardía, porque no es justicia, se quiere una justicia pronta y ágil”, precisó Salcedo.

Precisó que esta sociedad cada día está demandando cada día más integridad no solo de la justicia, sino de todas las personas que tienen funciones públicas.

“Sí nosotros somos un poder del Estado, como dijo el presidente Luis Henry Molina ayer, nosotros necesitamos ser transparentes, porque eso es lo que se llama una sociedad democrática y esa transparencia la tienen que demostrar los jueces, con su quehacer judicial desde los despachos y desde los salones de audiencias”, sostuvo.

Dijo que una de las principales acciones de esta administración es el acceso a la justicia, sobre todo para personas vulnerables.

Deploró que en la región de América Latina, República Dominicana sea el país donde se interponen más recursos de casación, con más de 18 mil casos, donde se supone que debe haber un filtro para éstos llegar a esa jurisdicción.

Entrevistada en el programa Hoy mismo, por Color Visión, canal 9, junto al director de la Escuela Nacional de la Judicatura Daniel Suárez, la consejera del Poder Judicial agregó que “lo que vamos a hacer es la distribución de la carga laboral, no es posible que a un tribunal le entren 40 o 50 en una corte y a otras 700 casos, entonces eso se va a distribuir en los diferentes tribunales viendo el que tenga menor carga”.

Formar jueces

La Consejera del Poder Judicial explicó que desde la Escuela Nacional de la Judicatura se impartirán cursos de entrenamiento y capacitación dirigidos a los servidores judiciales, en especial a los jueces, para que aprendan el trato requerido en casos de violencia de género.