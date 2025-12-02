Romeo Santos y Prince Royce dominan Spotify con su álbum ‘Better Late Than Never’

Better Late Than Never («Mejor tarde que nunca»), el álbum en colaboración de los bachateros estadounidenses con ascendencia dominicana, Prince Royce y Romeo Santos, encabeza la lista global de álbumes en Spotify.

El álbum lanzado el pasado viernes 28 de noviembre es el número uno en el listado que comprende del 28 al 30 de noviembre.

Mientras que en el listado de top álbumes debut Estados Unidos se encuentra en el segundo puesto.

Canciones en el top

De las 13 canciones que componen la producción que tomó aproximadamente 7 años en realizarse, “Dardos” y la canción homónima al álbum ocupan el séptimo y octavo puesto respectivamente en el top de canciones a nivel global.

Sin embargo, en el listado de canciones en Estados Unidos la canción “Better Late Than Never” permanece en el octavo lugar y “Dardos” está en el noveno puesto.

Listening Party

El pasado miércoles 26 de noviembre los artistas celebraron junto a sus fanáticos un Listening Party (fiesta de escucha) en el Madison Square Garden de Nueva York donde ambos interpretaron las piezas musicales explicando el significado y surgimiento de cada canción.

Puedes leer: Romeo Santos y Prince Royce presentan ‘Better Late Than Never’ en el Madison Square Garden

La bachata reina en la producción e incluye fusión con géneros como el pop, el ‘afrobeat’ o el sonido tropical e instrumentos como violín y guitarra.