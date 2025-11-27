Romeo Santos y Prince Royce presentan ‘Better Late Than Never’ en el Madison Square Garden

Romeo Santos y Prince Royce en una novedosa presentación de un álbum interpretado por dos figuras

New York. En un escenario ambientado en una estación del metro de esta ciudad, con un vagón incluido y una puesta en escena que mostró parte del día a día de los latinos que viajan, sueñan y sobreviven en la Gran Manzana, Romeo Santos presentó “Better Late Than Never” (Mejor tarde que nunca), un álbum completo en colaboración especial con Prince Royce, uno de los secretos mejores guardados de ambos intérpretes.

La presentación se llevó a cabo en un exclusivo “Listenig Party” celebrado en el Madison Square Garden, donde interpretaron fragmentos de canciones del álbum cargado de fusiones y del que cada uno de ellos manifestó sentirse complacido por el resultado.

Entre cada interpretación el Rey de la Bachata detalló el significado de la canción y cómo había nacido.

Canciones

El primero de los temas escuchados por el público invitado fue «Reloj”, y entre conversaciones y risas de dos amigos, iban sucediéndose los demás.

Fueron interpretados: “Loquita por mí”, “Jezabel”, “Dardos”, “Ella es”, “Celeste”, “Encerrados”, hasta llegar a «Menor«, donde resaltó la colaboración con el nuevo talento de la bachata Dalvin La Melodía.

Otros temas de este nuevo disco son “Blanca Nieves”, “Una curita al alma”, «Mi plan» y «Ay San Miguel», este último en una fusión de palos.

Momentos íntimos, anécdotas y reflexiones

“Esperamos que estas canciones sean de su agrado y que se conviertan favoritas en su repertorio”, expresó, un emocionado Romeo.

De su lado, Prince Royce, de muy poco hablar, expresó lo feliz que se sentía de formar parte de este trabajo discográfico y su admiración por Romeo.

La noche estuvo marcada por momentos íntimos, anécdotas de sus inicios y reflexiones sobre el camino recorrido. Concluyó con la interpretación de algunos de los éxitos pasados de ambos exponentes.

Con este encuentro histórico en el Madison Square Garden, ambos artistas reafirmaron su lugar en la música y su influencia en el futuro de la bachata.

Lanzamiento y encuentros especiales

El lanzamiento oficial del disco en todas las plataformas digitales será a la medianoche de mañana viernes.

Romeo Santos tiene programado dos encuentros especiales con sus fans: mañana 28 de noviembre, un “instore”, en Looney Tunes Record Store, en West Babylon, Long Island a las 3:00 de la tarde y el 30 de noviembre: “instore”, en Fingerprints Music, Long Beach, CA, a las 4:00 de la tarde.