Rondón: “Sin sobornados, no hubo sobornos”

Santo Domingo.-Ángel Rondón, condenado este jueves a ocho años de prisión por soborno nacional, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, reiteró que sin sobornados no hay sobornador, ya que nadie fue condenado por recibir los pagos que hizo la constructora brasileña Odebrecht para conseguir obras en el país.

“Sin sobornados, no hubo sobornos. Entonces ¿yo me autosoborné? O to’ toro, o to’ vaca, o to’ e’ malo, o to’ e’ bueno, no puede ser a media”, sostuvo Rondón al salir del tribunal.

Tanto Rondón como su defensa, aseguraron que respetan la decisión del tribunal, pero no la comparten y que esperarán al 25 de noviembre cuando se dé el dispositivo íntegro del caso para recurrir la condena.

“Yo sigo con la frente en alto, ¿Por qué?, porque el Ministerio Público, sencillamente no pudo demostrar el soborno ¿Y para qué estábamos aquí? ¿Para eso? No, no era para eso, lo que la sociedad quería era que aparecieran los sobornados, no era mi cabeza”, manifestó.

Mientras que su abogado José Miguel Minier dijo que “Está claro todo lo que ha sucedido aquí, en el expediente acusaron a Ángel Rondón de haber sobornado a esos 4 coimputados que habían ahí (Tommy Galan, Robertor Rodríguez, Andrés Bautista y Conrado Pigaluga) que los absolvieron y ustedes escucharon todos de que no hay soborno.

“En la medida de coerción eran 14 y archivaron ocho, en la etapa intermedia eran siete y archivaron uno y ahora de seis, dejaron uno solo, a Víctor Díaz Rúa y ustedes lo escucharon claro, en las dos transferencias, los 174 mil (dólares) en compra de una apartamento, no hay sobornos y los 182 mil (dólares) de alquiler de una avión, no hay sobornos, entonces ¿cómo pueden condenar a Ángel Rondón por soborno?”, precisó Minier.

Declaraciones de Ángel Rondón y su abogado

Además de Rondón, fue condenado a cinco años Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, quién deberá pagar 200 salarios mínimos y se les quitarán los bienes declarados ilícitos.

Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo del del Primer Tribunal Colegiado de la Sala Penal del Distrito Nacional, encontraron a unanimidad a Díaz Rúa culpable de lavado de activos provenientes de enriquecimiento ilícito.

Mientras que fueron absueltos los exsenadores Andrés Bautista y Tommy Galán, el abogado Conrado Pittaluga y el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA) Roberto Rodríguez, por no tener responsabilidad penal en los 92 millones de dólares pagados por Odebrecht durante el 2003 al 2012 como soborno para conseguir obras en el Estado.