Como peregrinos de una nueva religión, la de la música y la nueva estética de Rosalía, varios cientos de personas hacían cola esta tarde en Lyon, horas antes del primer concierto de la gira ‘Lux’, vistiendo ropa blanca, coronillas amarillas teñidas en el pelo y alas de ángel.

El francés y el español eran los idiomas más hablados en la fila relativamente modesta de gente que acudió temprano al LDLC Arena, con capacidad para unas 15.000 personas, elegido por la artista catalana para dar inicio al esperado tour de 42 conciertos por Europa y América.

«Mis expectativas son que va a ser el mejor concierto de mi vida. Lo siento Rosalía, lo siento por la responsabilidad», bromeó Julia, recién llegada al LDLC Arena junto a su pareja Nere, viajando desde Oviedo, declaradas muy fans de ‘Motomami’ y ‘El mal querer’, sobre todo por la profundidad de su visión creativa.

Las dos vestían camisetas del Fútbol Club Barcelona, aunque el blanco predominaba entre los admiradores para acompañar la estética de esta ‘era’ del cuarto disco de estudio de Rosalía (San Esteban Sasroviras, 1992).

De ángeles se vistieron Íker, estudiante gallego de 21 años, y Kelian, francés de 22, situados en los primeros puestos de la cola, junto a la tienda de productos oficiales de la gira, donde destacaba una sudadera con capucha larga en forma de pico, similar al velo de una monja, por delante de camisetas con la leyenda ‘Red flag andante’.

«Quería ir a la primera fecha, sin ‘spoilers’, para no tener que andar saltándome vídeos ni bloqueando a gente», contaba Íker entre risas, admitiendo que es un viaje costoso, pero merece la pena si es tu pasión, sobre todo por las expectativas que Rosalía ha generado con el espectáculo, reforzadas tras su espectacular presentación en los premios BRIT, donde fue Artista Internacional del Año.

Carolina, vestida completamente de blanco, también expresó: «Es como un sueño hecho realidad. Estoy muy, muy contenta de estar aquí», anticipando un concierto inolvidable.

Para Sybill, admiradora francesa, lo mejor de Rosalía es que trata cosas nuevas con audacia, pero también con mucho talento, y que tiene su propio carácter, manera de bailar, cantar y escribir canciones.

A los fieles de Rosalía tampoco les afectan las polémicas durante la promoción de ‘Lux’, como sus comentarios sobre Pablo Picasso, aunque la artista se desdijo en un vídeo de TikTok, agradeciendo a sus admiradores por informarle sobre acusaciones de malos tratos a mujeres.

«A mí me parece un personaje muy necesario. Es humana, se equivoca, rectifica. Tiene un papel muy complejo, ahora que todo se mira con lupa», opinó Nere, con su camiseta culé de ‘Motomami’.

Tras Lyon, Rosalía estará en París los días 18 y 20 de marzo, después en Zúrich y Milán, con un único concierto en cada ciudad, y su siguiente escala será Madrid, en el Movistar Arena, los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril.

Tras dos conciertos en Lisboa, el 8 y 9 de abril, la artista catalana se presentará en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi.