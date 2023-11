Se despide

El actor Matt LeBlanc ofreció un emotivo tributo a su difunto compañero de reparto Matthew Perry. LeBlanc se convirtió en el primer miembro del elenco de “Friends” en emitir una declaración individual desde el deceso de Perry.

“Corazón encogido”

A través de una publicación en Instagram, LeBlanc expresó que los años trabajando con Perry fueron “los mejores de su vida”. Perry interpretó a Chandler Bing en la exitosa comedia “Friends” junto al personaje de Joey Tribbiani de LeBlanc, desde 1994 hasta 2004. “Me despido con el corazón encogido. Los momentos que pasamos juntos son, sinceramente, de los mejores de mi vida”, escribió LeBlanc junto a una serie de fotografías de la serie a lo largo de los años.

Busca novio

La actriz María Antonieta de las Nieves ya está lista para abrirse al amor nueva vez. La intéprete del querido personaje “La Chilindrina” reveló que busca novio a sus 72 años. Han pasado más de cuatro años desde que murió su esposo Gabriel Fernández.

Su mayor deseo

Según informa People en Español, en diciembre, la estrella mexicana cumplirá 73 años y su mayor deseo es encontrar un compañero de vida. Con Fernández tuvo una relación de casi 50 años. La actriz contó al programa Sale el sol que quiere un romance “porque me siento muy sola. En cuanto haya uno que me diga: ‘Tengo entre 60 y 70, y estoy libre’, le (diré): ‘aquí estoy'”, avisó a sus pretendientes. Aunque busca una relación formal, no quiere volver a llegar al altar.

¿Hombre del año?

La revista GQ nombró a las estrellas Travis Kelce, Jacob Elordi, Tom Ford y Travis Scott, como “Hombres del año”. Pero en esta ocasión, ha generado controversia el que Kim Kardashian, haya sido nombrada como uno de los “Hombres del año”.

Magnate

Según Infobae, el que Kardashian haya tenido este nombramiento no es para generar escándalo, y es que Kim fue reconocida por GQ en la categoría Magnate del año, gracias a su marca SKIMS que hoy en día le ha brindado un patrimonio neto de USD 1.700 millones. Actualmente, SKIMS tiene un valor de USD 4.000 millones de dólares, y se espera que para el próximo año, este número se vea pequeño. Kim no es la primera mujer en ser parte de los Hombres del Año de GQ