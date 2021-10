Senador: corrupción se lleva este año 2% del PIB

La corrupción se llevará este año el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pues todavía persisten muchos mecanismos de ilegalidad en instituciones de la administración pública, reveló esta mañana el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras.

De acuerdo a lo dicho por el también empresario, con el tema del despilfarro de los bienes públicos y las instituciones duplicadas, la corrupción se llevaría al menos US$1,840 millones (unos RD$104,880 millones), que sería el 2% del Producto Interno Bruto de 2021.

De acuerdo al Banco Central el PIB nominal para el año en curso asciende a US$91,561.3 millones, según las cifras recientemente actualizadas del marco macroeconómico.

En visita de cortesía al director de El Nacional, Bolívar Díaz Gómez, el congresista oficialista sostuvo que hay que reconocer la batalla sin cuartel que libra el presidente Luis Abinader contra este flagelo que en los últimos 20 años ha castigado con fuerza la República Dominicana.

En ese sentido citó los esfuerzos por establecer definitivamente un Ministerio Público independiente y que esto pueda quedar establecido en la Carta Magna.

“El tema del despilfarro en la administración pública con agencias duplicadas, pero sobre todo el tema corrupción que posiblemente se lleve un 2 por ciento del Producto Interno Bruto en sus manos. Creo que este gobierno, nuestro gobierno al cual yo pertenezco como bloque de partido y como senador, y el presidente Luis Abinader están haciendo todo el trabajo posible para aminorar y terminar con la corrupción y sobre todo con la impunidad y eso es un punto muy importante porque es cierto que el dinero no alcanza y no ha alcanzado en este país porque muchos políticos cuando han ido al gobierno se lo han robado y la justicia no ha hecho nada”, manifestó.

El senador Taveras agregó que frente a esa situación “la justicia estaba al margen, estaba secuestrada y está secuestrada en parte por el viejo partido PLD. No crea que en un año la corrupción se ha acabado, estamos luchando por acabarla, la corrupción es una maldita cultura que se lleva tiempo acabarla, estamos dándole duro a eso”.

Taveras afirmó que el presidente Abinader ha demostrado sinceridad en la lucha contra la corrupción.

En ese sentido citó que del propio gobierno hay personas presas porque han intentado meter la mano.

El legislador pidió a la población que se mantenga vigilante, auditando y denunciando los casos de corrupción.

En cuanto al Código Penal, Taveras dijo que tal y como está concebido viola derechos fundamentales de las mujeres.

Informe disidente

Adelantó que si no se corrigen los puntos que tienen que ver con derechos fundamentales presentará un informe parcialmente disidente cuando el Código Penal sea conocido por el pleno del Senado.

Sin embargo reconoció avances importantes en la pieza en lo que tiene que ver con los tipos penales y la lucha contra el crimen.

La cifra

De acuerdo a cifras del Banco Central, para este año el país tendría un Producto Interno Bruto (PIB) de 91 mil 561.3 millones de dólares, por lo que el 2 % al que hace referencia el legislador sería 1 millón 840 mil dólares, que a la tasa actual equivale a 104 mil 880 millones de pesos. Aproximadamente el 10 % del proyectado presupuesto de la nación para el año 2022.