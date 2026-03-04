Santo Domingo.- El senador por la provincia Dajabón, Manuel María Rodríguez, se quejó este miércoles por las obras que, según afirmó, no se han construido en la actual gestión, entre las que citó asfaltado de calles en barrios de esa ciudad y los municipios.

El congresista dijo que, aunque el presidente Luis Abinader ha construido obras en esa provincia, todavía «los residentes de muchos barrios y comunidades esperan por el arreglo de calles».

“Todavía el presidente Abinader tiene mucho por hacer en Dajabón. En mi condición de representante de Dajabón, he pedido este turno para que se tome en cuenta a nuestra provincia”, dijo el legislador.

Citó el caso de los poblados Loma de Cabrera y Restauración, donde, según afirmó, “sus residentes aún esperan la ejecución de obras”.

“Allí hay muchos barrios que están a la espera de que se les asfalten sus calles. Yo quisiera que el presidente tome en cuenta este deseo y ordene el asfaltado”, dijo.

Asimismo, el legislador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) agregó que en el poblado El Pino necesita un hospital, acueducto y polideportivo.

Rodríguez habló durante la sesión de este miércoles del Senado de la República, la primera de la legislatura 2026.