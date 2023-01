SeNaSa obsequia canastillas a bebés nacidos en primeras horas 2023

Santo Domingo. – El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), a través de su unidad de Responsabilidad Social Institucional, obsequió a los primeros recién nacidos en las principales maternidades del Gran Santo Domingo, en las primeras horas del 2023, canastillas con los principales artículos que requieren los bebés para su uso durante el primer mes de nacido.

“Todo dominicano desde que nace tiene un derecho a una protección de salud y con esta entrega queremos renovar nuestro compromiso con la sociedad, de que la institución que me toca liderear continuará velando por el cumplimiento cabal de ese mandato.

Hoy recibimos los primeros neonatos que pertenecen al régimen subsidiado y con este agrado queremos recordar a la población que esta institución es de ustedes que nosotros tenemos la responsabilidad de velar que todos tengan acceso a la salud”, manifestó el director ejecutivo de la institución, doctor Santiago Hazim.

El director de la ARSSeNaSa preciso que para entregar los presentes conformaron una comitiva que estuvo encabezada por el gerente de Comunicaciones y Mercadeo, Eduard Gutiérrez junto a algunos voluntarios de RSI, quienes visitaron el hospital Materno Doctor Reynaldo Almánzar, ubicado en Santo Domingo Norte, donde se registró oficialmente el primer parto vaginal del primer bebé del 2023 a las 12:00 de la media noche perteneciente al Régimen Subsidiado de SeNaSa. Su madre es Nikayra Ramírez Mateo quien dio a luz al niño Carlos Yoniel Pérez Ramírez.

De igual forma, visitaron el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora La Altagracia (HUMSA) donde se registró el segundo parto por vía de cesárea y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo.

Las progenitoras se mostraron sorprendidas por el detalle al tiempo que agradecieron el gesto del doctor Santiago Hazim y de todo el equipo que dijo presente previo a que les dieran el alta médica junto con los recién nacidos.

La subgerente Comercial y de Afiliación, la licenciada Yokasta Santana invitó aquellos que por múltiples razones no tienen a sus dependientes directo en su núcleo familiar a añadirlos; “los hijos menores de 18 años (se extienden hasta los 21 presentando la certificación de estudio) no tienen costo adicional con el pago que realiza el empleado y el empleador, le cubre todos los hijos directos sin límites”.



Tanto el director ejecutivo como la subgerente recordaron que el recién nacido tiene cobertura con el carné de la madre durante los primeros 60 días de nacido, es decir, que este recibe la asistencia que requiere. No obstante, a partir de ese tiempo si no está incluido queda desprovisto de los servicios de salud que necesiten, por lo que es de suma importancia, puntualizaron ambos, que antes de cumplirse ese tiempo agoten el proceso para que su hijo e hija continúe con la protección.

“Invitamos aquellas titulares que todavía no han completado la protección de su núcleo familiar a pasar por cualquiera de nuestro centro de servicios o pueden llamar a los teléfonos 809-333-3821 ó 809-701-3821”, añadió la licenciada Santana.