Un estudio de Iniciativa Dominicana por la Educación de Calidad (IDEC) sobre 162,522 estudiantes del nivel secundario, arrojó que el 32 % desertó antes de graduarse, además de establecer que los niveles de deserción en el país oscilan entre un 31 % a un 48 %, lo que debería definirse como estadísticas alarmantes.

La investigación tuvo un enfoque metodológico que combina el uso de datos administrativos con entrevistas de profundidad durante un periodo de ocho años que abarca desde 2017 a 2025, de cuya muestra, unos 52,018 estudiantes fueron clasificados como desertores, entre ellos 10,288 pertenecientes al programa de estudios para adultos.

Son muchos los hallazgos en ese estudio con ribetes cuasi trágicos, como que, en varias provincias, el índice de deserción se acerca al 50 % y que en distritos escolares de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte se aproxima al 15 %, además de que la mayoría de los estudiantes corresponden a escuelas públicas.

Si bien es cierto que esa investigación abarcó el período de la pandemia, también incluyó varios años antes y después de ese evento, por lo que los datos que arroja reflejan de manera objetiva la elevada deserción escolar en el sistema público de enseñanza.

En términos académicos y laborales es poca la diferencia entre un alumno desertor y otro que concluye un bachillerato plagado de deficiencia docente en asignaturas básicas, por lo que cualquier programa que afronte el problema tendría que sustentarse en la calidad y diversidad de la enseñanza.

La educación técnica a nivel de todos los planteles secundarios, especialmente los insertados en tanda extendida o nocturna sería un primer remedio eficaz contra la deserción escolar, pero también que propios planteles y distritos escolares monitoreen la asistencia y calificaciones de los estudiantes para abordar eventuales problemas que terminan en deserción.

La escuela secundaria requiere de programas focalizados hacia estudiantes en riesgo, que incluya tutorías grupales, y servicios de salud mental, además de extender los subsidios a familias vulnerables como forma de estimular la permanencia en aulas de sus hijos.

El Ministerio de Educación está compelido a asumir como suyos resultados y hallazgos del estudio sobre niveles y causas de deserción escolar en la escuela secundaria elaborado por Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, y extrapolarlos al nivel básico, el que seguramente estaría afectado por mayor o menor deserción escolar.