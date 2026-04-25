Karl Anthony Towns sacó la cara por los Knicks en un juego crucial de la serie.

Karl-Anthony Towns logró su primer triple-doble en postemporada, OG Anunoby anotó 22 puntos y los New York Knicks se recuperaron tras dos derrotas consecutivas para vencer a los Atlanta Hawks 114-98 el sábado por la noche, empatando la serie de playoffs de la Conferencia Este a 2-2.

Towns sumó 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. El All-Star, que cumple su undécima temporada consecutiva, se convirtió en el cuarto jugador de los Knicks en lograr un triple-doble en un partido de playoffs, uniéndose a Walt Frazier, Dick McGuire y Josh Hart.

Los Knicks serán anfitriones del quinto partido en el Madison Square Garden el martes por la noche, y la serie ahora tiene garantizado regresar a Atlanta para el sexto partido el jueves.

Nueva York tomó el control a mediados del primer cuarto y mantuvo la ventaja durante el resto del partido. Los Knicks tenían una ventaja de 68-44 al descanso y la ampliaron a 20 puntos al final del tercer cuarto.

El base All-Star Jalen Brunson, que anotó 19 puntos, cree que los Knicks aprovecharon el impulso de la remontada final en el tercer partido.

“Obviamente, no ganamos el tercer partido, pero creo que la forma en que jugamos en la segunda mitad como equipo nos impulsó a jugar como lo hicimos esta noche”, dijo. “Estamos tratando de seguir mejorando”.

Nueva York, tras perder por un punto en los dos partidos anteriores, logró recuperar su buen nivel gracias a su núcleo de jugadores formado por Brunson, Towns y Anunoby.

“La forma en que hemos podido jugar (tanto en ataque como en defensa) durante estos últimos cinco cuartos es como tenemos que jugar”, dijo Brunson.

En defensa, eso significa minimizar la presencia de CJ McCOllum, el base que llevó a los Hawks a las victorias en el segundo y tercer partido.

McCollum volvió a ser el máximo anotador de Atlanta con 17 puntos, pero no tuvo el mismo impacto que en los dos partidos anteriores. Nueva York impidió que McCollum anotara desde la línea de tres puntos, después de que encestara nueve triples en los tres primeros encuentros.

“CJ es un jugador difícil de manejar, así que tenemos que seguir buscando maneras de mostrarle diferentes facetas del juego”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown.

“¡Vamos Knicks!” Los cánticos de “¡Vamos Knicks!” resonaron en el State Farm Arena cuando los Knicks llegaron a tener una ventaja de hasta 24 puntos en el último cuarto. Ambos equipos habían dado entrada a sus reservas a falta de 3 minutos y medio.

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