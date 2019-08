San Juan. EFE.- El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se estrenó este sábado como mandatario, tras la renuncia formal de Ricardo Rosselló, pero las dudas legales sobre si es por derecho quien debe estar al frente de la gobernación no se calman.

El nuevo gobernador no tenía prevista ayer ninguna actividad pública, quien ya anunció que no residirá en La Fortaleza, sede del ejecutivo, en el Viejo San Juan, hasta que no se resuelva la incertidumbre sobre la legalidad constitucional de su cargo, en manos ahora del Senado.

Sin embargo, si celebró reuniones con parte del equipo de trabajo de su antecesor y algunos miembros de sus propios asesores.

El hecho de que haya un nuevo gobernador no calma las prisas y dudas que han marcado la actualidad informativa de la isla en estas semanas; ni siquiera este viernes a las 16-59 horas (20-59 GMT) cuando Rosselló estaba a punto de formalizar su renuncia, se sabía quién le iba a suceder.

Y todo por una maraña legal que unos y otros, gobernantes, exgobernadores, legisladores, analistas, abogados, medios y expertos interpretan a su manera y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo correcto.

Empezando por el propio Pierluisi quien en su primera conferencia de prensa, casi dos horas después de ser jurado como gobernador en casa de su hermana por una jueza, reconoció que era consciente de la existencia de esas dudas legales.

Todo ello parte de la interpretación que se haga de la Constitución y de la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, sobre la sucesión.

La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.

Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador. El viernes a una hora de ser nombrado el nuevo gobernador, la Cámara dio su visto bueno al nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado, sin embargo el Senado decidirá sobre su confirmación el lunes.

Pierluisi, gobernador número 12 y el primero que sube al poder a mitad de mandato, podría lograr una nueva etiqueta; el gobernador más breve de la historia de la isla- solo tres días.

Ello se debe a que, tal y como anunció este viernes antes lo medios, en caso de que el Senado este lunes no le ratifique, asumiría el cargo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la línea de sucesión.

Wanda Vázquez

Pierluisi en una rueda de prensa realizada el viernes, dos horas después de asumir el cargo de gobernador de Puerto Rico, dijo que en caso de que el Senado este lunes no le ratifique, asumiría el cargo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la línea de sucesión.

Los senadores fueron convocados en el hemiciclo del Senado a las 3-00 hora local (19-00 GMT).