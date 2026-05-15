El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, convocó a los miembros de dicho organismo a una sesión el próximo 19 de mayo.

La decisión se tomó luego de una reunión previa, efectuada el 13 de mayo, en la que varios magistrados expusieron la situación actual del ejercicio judicial y las tensiones internas dentro de la institución.

La convocatoria coincide con el anuncio de un paro pacífico de labores programado para el 21 de mayo, en el cual participarían cerca de 300 magistrados.

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Los jueces fundamentan la protesta en la renuncia de servidores judiciales, una situación que atribuyen a las condiciones laborales actuales y a la escala salarial del sector.

Los convocantes cuestionan la asignación de recursos del presupuesto del Poder Judicial destinados a la organización de eventos, señalando que la falta de sustitución del personal saliente genera una sobrecarga de tareas.

Como parte de los canales de comunicación institucionales, una comisión designada por Molina sostuvo un primer encuentro con cinco representantes de los jueces en protesta.

En esta reunión se estableció una propuesta de trabajo orientada a evaluar formalmente el pliego de demandas presentadas por los magistrados.

Luis Henry llama al diálogo

Molina comunicó formalmente la disposición del organismo para mantener las vías de diálogo. A través de una comunicación interna dirigida a los más de 7,000 empleados del Poder Judicial, incluidos los 730 jueces activos del país, el presidente de la Suprema Corte afirmó que el proceso se abordará con apertura para atender las necesidades y expectativas del personal del servicio judicial.