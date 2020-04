Sobre cuarentena más rigor

Entre las muchas opiniones sobre las acciones contra el coronavirus, las hay que por el prestigio profesional de sus protagonistas son dignas de la mejor atención. No todos los especialistas han utilizado la pandemia para cuestionar a las autoridades o para brillar, sino para efectuar valiosos aportes para enfrentar la enfermedad con acciones eficaces. Son los casos del cardiólogo-internista Pedro Ureña y el infectólogo Jesús Feris Iglesias, quienes sobre la base de las estadísticas oficiales han reclamado acciones más drásticas para contener la expansión del virus. El solo hecho de los apresamientos por circular sin las mascarillas o por violar el toque de queda indica, como también reflejan muchas fílmicas y fotografías sobre las aglomeraciones en bancos, mercados y supermercados, que la cuarentena no ha sido totalmente respetada. Ureña señaló que con medidas tibias, como las que atribuye a las autoridades, no se tendrán buenos resultados en lo concerniente a controlar la incidencia de la enfermedad. Y Ferias Iglesias observó que habida cuenta de que la pandemia no ha comenzado en el país se necesitan medidas drásticas, entre las que identificó una cuarentena total durante dos semanas para frenar la propagación. Si no se puede consensuar un acuerdo para lidiar contra el coronavirus opiniones tan reputadas como las de Ureña y Feris Iglesias deben al menos tomarse en cuenta. Es lo menos que demanda el cuadro sanitario que se ha creado.

