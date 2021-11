Sugieren enviar Kyrie Irving a Mavericks

El equipo decidió no dejarlo jugar si no es completamente elegible

Nets Wire.- La estrella de los Nets , Kyrie Irving, está causando un gran dolor de cabeza a los Brooklyn Nets. Se niega a vacunarse para poder jugar con Brooklyn en el Barclays Center.

El equipo decidió no dejarlo jugar si no es completamente elegible, lo que significa que no ha practicado ni jugado en toda la temporada.

A pesar de perder a una de sus superestrellas, los Nets se sientan cómodamente en la cima de la Conferencia Este con un récord de 14-5. A medida que pasa cada práctica y cada juego, los Nets están ganando más y más química y familiaridad entre ellos.

No solo eso, sino que también hace que la idea de cambiar a Irving sea cada vez más tentadora.

Por curiosidad, surgió una sugerencia comercial reciente que prevé que el jugador de 29 años sea trasladado a los Mavericks por Kristaps.

Porzingis y Jalen Brunson .

“Brunson (15,1 puntos, 4,4 rebotes, 5,3 asistencias, 49,3 por ciento de tiros en total) ha disfrutado de una temporada destacada para Dallas y se deslizaría junto a James Harden en la cancha trasera titular de Brooklyn.

Esto le permitiría a Patty Mills regresar a un rol de sexto hombre a tiempo completo, como se esperaba cuando firmó con los Nets.

Porzingis no está a la altura de las expectativas como No. 2 en Dallas, pero podría prosperar como No. 3 (o No. 4 en algunas noches) en Brooklyn, dando a Kevin Durant y Harden sus carriles de conducción”.

Brunson está teniendo una gran temporada y está demostrando ser un jugador sólido.

En cuanto a Porzingis, quien estaba frustrado con su papel limitado la temporada pasada, no se sabe cuán frustrado estaría jugando en Brooklyn. Sin embargo, tiene un promedio de 21 puntos por partido en la temporada, pero no hay garantía de que aparezca en los playoffs.