La alcaldía de Santiago reconocerá hoy a Julián Tavárez y Bartolo Colón, quienes brillaron en las Grandes Ligas y el béisbol local.

El colega y enllave Pappy Pérez, director de Deportes de la alcaldía de Santiago, me suministró una interesante nota con buenos detalles, que compartiré con ustedes, sobre el homenaje a Julián y Bartolo.

Bartolo Colón demostró su grandeza en el béisbol.

Veamos:

“La alcaldía de Santiago a través de su Sala de Regidores, celebrará un solemne acto de reconocimiento a dos glorias del béisbol dominicano: Julián Tavárez y Bartolo Colón, en honor a sus extraordinarias trayectorias tanto en las Grandes Ligas como en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

En el acto previsto para ser efectuado hoy viernes a las 2:00 de la tarde, Tavárez será declarado “Hijo Distinguido de Santiago”.

Mientras que Colón, nativo de Altamira, Puerto Plata, recibirá el honor de ser “Hijo Adoptivo de la ciudad de los 30 Caballeros”.

Buena iniciativa

La actividad contará con la presencia del alcalde Ulises Rodríguez, del presidente del Concejo de Regidores, Rafael ‘Cholo’ De Óleo, así como del doctor Plutarco Arias, quien impulsó esta iniciativa desde un bloque de ciudadanos y fanáticos apasionados del béisbol, en especial seguidores del emblemático conjunto de las Águilas Cibaeñas.

Sólida carrera

Julián construyó una sólida y respetada carrera de 17 temporadas en las Grandes Ligas, en la que se destacó como uno de los relevistas más duraderos y versátiles de su época.

Participó en 828 encuentros, compilando récord de 88 victorias y 82 derrotas, con efectividad de 4.46 y 842 ponches en más de 1,400 entradas lanzadas.

A lo largo de su trayectoria, militó en organizaciones como Cleveland, San Francisco, St. Louis, Boston y Milwaukee, entre otras, aportando siempre experiencia y competitividad desde el montículo, cualidades que lo convirtieron en un brazo confiable dentro del bullpen.

Grandioso

Por su parte, Bartolo Colón se erigió como uno de los lanzadores más exitosos y longevos en la historia del béisbol latino en las Grandes Ligas, donde lanzó durante 21 campañas.

Acumuló 247 victorias, el total más alto para un latino, frente a 188 derrotas, con una efectividad de 4.12, 2,535 ponches y más de 3,400 entradas trabajadas, cifras que lo colocan entre los más destacados de su generación.

Su brillante carrera incluye el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2005, y su paso por equipos como Cleveland, Expos de Montreal, Texas, Mets de Nueva York, Oakland y los Yankees, consolidando un legado de consistencia, dominio y extraordinaria resistencia física en el más alto nivel del béisbol”.