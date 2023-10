TC dice no permitirá desacato sentencias

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, advirtió que habrá “tolerancia cero”, con el incumplimiento de las sentencias que emanan de esa alta corte, las cuales son vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos estatales.

Sobre el incumplimiento por parte del Estado de las sentencias que han adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas, como son la de ese órgano constitucional, Ray Guerava aseguró que ese problema será resuelto, ya que cada decisión incumplida de ese órgano constituye un atentado al Estado de derecho.

Milton Ray Guevara, presidente del TC, durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio./Foto Manolito Jiménez

Tras participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el presidente del TC, que concluye su gestión en esa institución, llamó a que se haga una buena elección de los nuevos jueves que integrarán esa alta corte para mantener principios que ha seguido el tribunal y que lo han hecho merecedor del reconocimiento nacional e internacional.

Te puede interesar leer: Dice TC es un órgano verdaderamente independiente al servicio de los ciudadanos

Muchos de los incumplimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional provienen de las entrañas del Poder Ejecutivo, pero el tratadista en materia constitucional confía en que esas decisiones pendientes serán ejecutadas. “Eso se va a resolver, lo que quiero decir es que eso es tolerancia cero. Esa es la meta”, confió Ray Guevara.

TC alejado de política

El jurista aseguró que el Tribunal Constitucional siempre ha sido independiente y que debe mantenerse alejado de los poderes políticos y económicos.

“De manera, que pueda mantener su independencia y casarse con la Carta Magna y las leyes, lo que le ha garantizado la confianza de la sociedad”, enfatizó el catedrático.

Garantía suprema

Ray Guevara afirmó que desde que empezó a operar el TC nunca han aceptado presiones de poderes nacionales ni extranjeros, de grupos públicos ni privados, acerca de cómo fallar en un proceso.

“Son trece jueces con criterio propio, bien formados y que han contribuido notablemente al desarrollo de la justicia constitucional”, manifestó. Dijo que el Tribunal Constitucional es una garantía de la supremacía y la defensa del orden constitucional, la protección de los derechos fundamentales y límite del poder de los gobernantes.

El ejercicio de los tribunales constitucionales, declaró Ray Guevara, no siempre es pacífico, porque la función esencial de un órgano como este a través de garantizar la supremacía constitucional es limitar el poder de los gobernantes.

“La gente entiende que no hay un régimen verdadero democrático si no hay justicia constitucional”, manifestó, y agregó que no se cansa de decir “que no hay primavera sin flores ni democracia sin justicia constitucional”.

El Tribunal Constitucional tiene algunas primacías que detalló, entre ellas la de haber sido el primero en certificarse en la ISO 2015 sobre gestión de calidad, de antisobornos y de anticorrupción.