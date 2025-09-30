Gilbert Gómez escribió una página dorada en la historia de los Brooklyn Cyclones, filial de los Mets en Clase A avanzada, al guiarlos a la conquista del campeonato de la South Atlantic League.

Con este triunfo, la franquicia consiguió su primer título desde que ingresó a la liga y el tercero en toda su trayectoria.

Una campaña histórica

La temporada 2025 fue especial para los Cyclones. Bajo la conducción de Gómez, el equipo alcanzó un récord de 72 victorias en la serie regular y aseguró la corona de la División Norte en la primera mitad del campeonato. En la postemporada, el dominio fue absoluto con una barrida de 4-0 sobre Greensboro y Hub City.

Puedes leer: “Los Tigres Licey es un equipo especial”

Claves

En entrevista exclusiva para El Nacional, Gómez explicó que la preparación y el trabajo colectivo marcaron la diferencia a lo largo del torneo.

Considera que la flexibilidad resulta esencial en ligas menores, donde el constante movimiento de jugadores obliga a los entrenadores a ajustar estrategias y conectar con distintas personalidades dentro del camerino.

El coach dominicano también resaltó que los entrenadores deben ser un ejemplo de energía y compromiso, pues esa actitud se refleja en el terreno de juego y sirve de inspiración cuando los resultados no acompañan.

Relación con los Mets

Gómez reconoce que su crecimiento profesional se debe en gran parte a la confianza depositada por la organización de Nueva York.

Ha estado ligado a los Mets desde sus inicios como jugador y asegura que ha encontrado un entorno de apoyo, oportunidades y retos que lo motivan a seguir preparándose con miras a una futura oportunidad en Grandes Ligas.

Trayectoria

El impacto de Gómez trasciende el béisbol de ligas menores. En 2025 fue designado manager del “Breakout Game” en la pretemporada de Grandes Ligas y nombrado asistente del dirigente Albert Pujols para el próximo Clásico Mundial de Béisbol con la selección de República Dominicana.

Su hoja de vida incluye la medalla de bronce con la selección dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el que fungió como asistente del equipo.

Además de haber conducido a los Tigres del Licey al campeonato 2023-24 y a dos finales consecutivas en la liga invernal dominicana.

Con un estilo de liderazgo basado en la preparación, el respeto y la motivación, Gilbert Gómez se ha consolidado como una de las figuras emergentes más influyentes del béisbol, combinando resultados inmediatos con el desarrollo de jugadores y dejando huella en cada paso.

El dato

Enfoque

Una temporada histórica

El mejor récord en la historia de la franquicia

El mejor récord en la primera mitad de la liga menor

Marca perfecta de 4-0 en postemporada