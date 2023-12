Tragedia tras otra

El eterno gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, informó “de una resolución de la Junta Monetaria. Dijo que en su sesión del jueves 23 de noviembre de 2023, autorizó al Banco Central a la implementación de una nueva Facilidad de Liquidez Rápida (FLR)”. Esta vez será por un monto de RD$25 mil millones, con el objetivo de propiciar condiciones financieras favorables para la recuperación económica y compensar daños de la reciente tragedia social.

Eso se publicita como una gran cosa y no lo es. Sus efectos son pasajeros y las tragedias sociales ocasionadas en una sociedad vulnerable a sucesivos fenómenos naturales (aguaceros, vaguadas, tormentas tropicales, tornados, ciclones, huracanes, terremotos, granizadas, sequías…) se repiten en dimensiones mayores. Se consumen los préstamos o se quedan debiendo, se repiten situaciones parecidas y se multiplican los males. Los bancos incrementan sus ganancias, operando con las facilidades que brinda el Estado.

Algo parecido, y aun peor, pasa con los fondos estatales que se dedican al asistencialismo de la pobreza y a compensaciones temporales (bonos, repartos de alimentos, cenas de navidad, operativos médicos, reparto de hojas de zinc, colchones) para paliar las precariedades humanas, déficits agudos de la organización estatal y la sociedad. Sin combatir sus causas.

El calentamiento global no se detiene…los vicios de construcción aumentan, a las obras de infraestructuras no se les da mantenimiento. Muchas que evitarían inundaciones no se construyen. La depredación y contaminación ambiental se tornan alarmantes. Los desagües sanitarios y pluviales son un desastre. Fenatrado forma parte del desorden institucional y preside el Senado.

El déficit de viviendas no baja del millón y tiende a crecer. El hacinamiento asume dimensiones de tragedia social. La basura invade las barriadas, cañadas, ríos y mares. Las epidemias se expanden y los pobres pasan las de Caín en los hospitales.

Las riquezas se concentran en un puñado de megamillonarios y una parte de la alta clase media parasitaria. Gran parte de la población ha sido empujada a vivir en zonas de altos riesgos y las aguas arrasan. Las desigualdades abruman. Las tierras fértiles son acaparadas por unos pocos. Decenas de miles de niños/as viven en las calles..

No se invierte en superar los males acumulados que causan o facilitan desgracias. No se invierte en evitar tragedia, sino que usan las tragedias para hacer demagogia, campañas y exhibir bondades que se esfuman en pocos días. Todo es propaganda, discurso, mentiras.

El capitalismo virtual es maravilloso, el real es catastrófico e insustentable. Destruye la humanidad y el planeta.