Avanza lentamente la reforma de la Policía

Si el proyecto sobre la necesaria reforma de la Policía se tomó un largo tiempo, su discusión en las cámaras legislativas parece que va por el mismo camino.

Desde que fue sometido hace unos cuatro meses al Congreso a través del Senado, la reforma para transformar y modernizar a la Policía no ha pasado de la comisión especial que se designó para estudiar la iniciativa.

Si bien los proyectos polémicos suelen tomarse su tiempo, el que trata sobre la reestructuración de la Policía no debería correr la misma suerte de estancamiento que el Código Procesal Penal ni con el referente a la reforma laboral.

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Las demoras no solo cuestionan la capacidad de las cámaras legislativas, sino que se prestan a suspicacias.

La pieza, elaborada por un equipo de especialistas, tiene 315 artículos, de los cuales los miembros de la comisión, según su coordinador Franklin Romero, solo han leído unos 40.

La reforma de la Policía no significará un cambio instantáneo en las operaciones del cuerpo, pero sí un necesario paso de avance en el cumplimiento de su misión.

La reforma contempla la reducción del número de generales y, entre otros aspectos, establece un protocolo más estricto del patrullaje para preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana.