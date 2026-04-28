Feria del Libro en Cibao reunió a más de 100 mil personas

Las más de 100 mil personas que asistieron a la Feria del Libro y la Cultura Cibao 2026, que se celebró en Santiago, son la mejor muestra de la trascendencia del evento concebido como plataforma de integración regional por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Por su impacto en la lectura y la economía es también significativa la venta de libros por más de 10 millones de pesos que según el titular de Cultura generó el evento.

El entusiasmo que caracterizó la feria, que además de charlas contó con actividades recreativas, gastronómicas y artísticas, que el Ministerio de Cultura ha decidido institucionalizarla todos los años.

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De estar dentro de las posibilidades, la iniciativa que fue tan bien respaldada por las provincias del Cibao, debería replicarse en cada región como estímulo al arte, la cultura y a la economía.