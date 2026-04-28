Muerte en cárcel de San Luis pone presión sobre Roberto Santana

Roberto Santana

Director de Prisiones

La muerte en la cárcel de San Luis de un exteniente coronel de la Policía que había sido condenado a 30 años de prisión por narcotráfico es otro eslabón de los muchos desafíos que plantea el sistema penitenciario. Como fue tanto lo que habló antes de ocupar el cargo, los sucesos lo comprometen cada vez más.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Gustavo Petro

Presidente de Colombia

Atentados terroristas como la explosión de una bomba en una carretera que dejó 20 muertos y unos 36 heridos incrementan el desafío sobre la ola de violencia que ya ha cobrado varias víctimas. En el epílogo de su ejercicio tiene que emplearse lo más a fondo que pueda para legar siquiera un poco de seguridad a los colombianos.

Emmanuel Macron, presidente francés

Emmanuel Macron

Presidente de Francia

Oportuna y necesaria su mediación ante el presidente Donald Trump y los ayatolas iraníes en procura de un arreglo para reabrir el estrecho de Ormuz. Lejos de la neutralidad absoluta o inclinarse a favor o en contra de una de las partes se impone la intervención para tratar de encontrar una salida a la crisis.