Trump lanza la ‘Misión Génesis’, que busca impulsar descubrimientos científicos con IA

Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para crear la Misión Génesis, un esfuerzo nacional destinado a acelerar el descubrimiento científico mediante inteligencia artificial (IA).

La iniciativa busca aplicar la IA a la ciencia para enfrentar desafíos estratégicos

En áreas como manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, ciencia cuántica, semiconductores y microelectrónica. La orden ejecutiva describe la misión como «un esfuerzo nacional coordinado para aplicar la IA a la ciencia, comparable en importancia histórica al Proyecto Manhattan, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para crear la primera bomba atómica».

Puedes leer: Justicia vuelve a la carga para liberar documentos del caso Epstein

¿Quiénes lideran y participan en la Misión Génesis?

La iniciativa añade que la misión estará liderada por el secretario de Energía, Chris Wright, y que en 90 días deberá completarse un inventario de recursos de computación y redes para iniciar operaciones.

La Misión Génesis contará con la coordinación del Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología, Michael Kratsios, y la colaboración de agencias federales, universidades y empresas privadas.

Se espera que la plataforma integrada de IA permita entrenar modelos científicos, automatizar flujos de trabajo de investigación y acelerar descubrimientos, fortaleciendo así la competitividad tecnológica de Estados Unidos.

Las áreas tecnológicas que podrían verse favorecidas por esta misión de acuerdo con la orden firmada hoy por Trump van desde la energía y la biotecnología hasta la manufactura avanzada y los semiconductores.