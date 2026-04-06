UASD somete 110 proyectos de investigación a Fondocyt 2026

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó 110 propuestas de investigación ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en el marco de la convocatoria Fondocyt 2026.

El vicerrector de Investigación y Postgrado, Radhamés Silverio, destacó que esta alta participación refleja una institución «que ha logrado consolidar la investigación como un eje transversal».

“Este proceso muestra una universidad que investiga desde la diversidad de enfoques, integrando el conocimiento para responder a los desafíos nacionales”, afirmó el funcionario.

Iniciativas de la UASD

Las iniciativas sometidas priorizan líneas estratégicas como la Inteligencia artificial y transición energética, el cambio climático y seguridad alimentaria, así como la salud pública, gestión de riesgos y análisis de problemáticas jurídicas y sociales.

Funcionarios de la UASD durante la presentación de los proyectos de investigación.

Liderazgo por Facultades

La distribución de los proyectos evidencia la capacidad científica de las diversas unidades académicas, destacándose la Facultad de Ciencias con la mayor cantidad de propuestas.