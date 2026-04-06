El expresidente Hipólito Mejía destacó el valor de la lealtad y la coherencia en la vida pública, en un evento en el que, además, compartió reflexiones sobre su trayectoria política y personal.
Mejía relató que, pese a diferencias ideológicas -se define como socialdemócrata-, siempre ha mantenido una postura firme basada en principios inculcados desde su crianza en el campo, especialmente la lealtad.
“Yo siempre he tenido una palabra mágica: leal. A mí me criaron con esa palabra, y he sido leal en lo público y en lo privado”, expresó.
El exmandatario habló durante su participación en la puesta en circulación del libro “Los muchachos de la democracia”, de José Miguel Soto Jiménez.
También lee: Aumentan a 11 las provincias en alerta; también el Distrito Nacional
También hizo referencia a relaciones políticas construidas a lo largo de los años, incluyendo vínculos familiares y profesionales; destacó, además, el papel de figuras como Danilo Medina, con quien aseguró haber mantenido una relación basada en el respeto y la claridad de pensamiento.
Hipólito y su «posición firme»
Durante su intervención, Mejía reconoció que no ha sido fácil sostener una posición firme en la política y señaló que muchas veces los propios actores políticos han contribuido al descrédito de esta actividad.
“No es fácil mantener una posición, y mucho menos en la política, donde desgraciadamente nosotros mismos la hemos desacreditado”, afirmó.
Asimismo, valoró el contenido del libro presentado e indicó que su lectura ofrece múltiples enseñanzas y reflexiones sobre la realidad política y social.
“Hay que leer bien este libro. Yo lo he leído varias veces y siempre encuentro algo interesante”, sostuvo.
Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer la democracia en términos reales, más allá del discurso, y abogó por una política basada en la coherencia, la verdad y el compromiso con la sociedad.