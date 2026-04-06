El expresidente Hipólito Mejía destacó el valor de la lealtad y la coherencia en la vida pública, en un evento en el que, además, compartió reflexiones sobre su trayectoria política y personal.

Mejía relató que, pese a diferencias ideológicas -se define como socialdemócrata-, siempre ha mantenido una postura firme basada en principios inculcados desde su crianza en el campo, especialmente la lealtad.

“Yo siempre he tenido una palabra mágica: leal. A mí me criaron con esa palabra, y he sido leal en lo público y en lo privado”, expresó.

El exmandatario habló durante su participación en la puesta en circulación del libro “Los muchachos de la democracia”, de José Miguel Soto Jiménez.

También hizo referencia a relaciones políticas construidas a lo largo de los años, incluyendo vínculos familiares y profesionales; destacó, además, el papel de figuras como Danilo Medina, con quien aseguró haber mantenido una relación basada en el respeto y la claridad de pensamiento.

Hipólito y su «posición firme»

Durante su intervención, Mejía reconoció que no ha sido fácil sostener una posición firme en la política y señaló que muchas veces los propios actores políticos han contribuido al descrédito de esta actividad.

“No es fácil mantener una posición, y mucho menos en la política, donde desgraciadamente nosotros mismos la hemos desacreditado”, afirmó.

Hipólito Mejía habló durante la puesta en circulación del libro “Los muchachos de la democracia”.

Asimismo, valoró el contenido del libro presentado e indicó que su lectura ofrece múltiples enseñanzas y reflexiones sobre la realidad política y social.

“Hay que leer bien este libro. Yo lo he leído varias veces y siempre encuentro algo interesante”, sostuvo.

Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer la democracia en términos reales, más allá del discurso, y abogó por una política basada en la coherencia, la verdad y el compromiso con la sociedad.