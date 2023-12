Una forma deliciosa de sazonar la pierna de cerdo

Para los dominicanos se ha convertido en una tradición contar con la famosa pierna de cerdo asada en el menú, un plato sabroso que se ha convertido en un elemento imprescindible durante las festividades navideñas.

Chef Carolina Arias

La chef Carolina Arias resalta que la pierna de cerdo al horno es una receta que tiene sus raíces en la cultura gastronómica española.

La especialista en Cocina Fusión Dominicana dice que el cerdo al horno se puede servir con una variedad de acompañamientos, como ensaladas de papas, diferentes tipos de arroz, pastelones y hasta con teleras.

Para hacer esta costumbre aún más deliciosa la experta en cocina da los truquitos para sazonarlo en la casa y que los comensales puedan disfrutar de una verdadera experiencia culinaria.

Ingredientes para 18 libras de cerdo:

-9 cucharadas de adobo.

-3 cucharadas de paprika dulce.

-4 de ajo en polvo ojo sin sal.

-5 cucharadas de orégano seco en polvo

-1 cucharada de pimienta negra.

-3 cucharadas de tomillo seco.

Preparación

Unir todas las hierbas junto al adobo!!!

Tomar la pierna, lavarla con limón o vinagre y hacerle los torniquetes insiciones de manera que puedas sazonar y le llegue el sazón al centro pegado al hueso. Dejar reposar la pierna unas cinco horas o de un día para otro, y que esté bien refrigerada.

Pasado su tiempo de reposo se lleva a una placa para horno y sobre una rejilla piel hacía arriba siempre. No voltear.

Tapar y hornear a 360 GF por 4 horas luego destapas y pintas la piel con el jugito que expulsó y llevas a hornear a 380 GF por 4 horas más.

Ojo: cuando el cerdo deje de expulsar sus jugos indica que está cocido y la piel irá tornándose crocante.

“Es bueno entender que este tipo de cocciones es un ritual y se disfruta mucho en la casa cuando se prepara este manjar de dioses… el olor inunda la casa y te delata, eso es lo más chulo”, dice Arias.

Recomienda no desesperarse y hornea la pierna con tiempo. Una vez lista lo ideal es dejarla al descubierto, es decir sin tapar esté fresca, para que el cuerito se quede crocante.

Recomendaciones

-Nunca hornear colocando la pieza sin darle altura. Siempre colocar arriba de una rejilla.

-No me gusta hornear en desechables, porque estos pasan el calor muy rápido y queman. Ojo con eso !

-Hornear a temperaturas bajas y luego darle la terminación en temperatura alta para dorar es lo ideal, así la carne no pierde jugosidad y no se quema.

-El adobo que arme parte de una base, agregar lo lógico para una pierna, las hierbas secas que le van. Los sazones líquido queman.