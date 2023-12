Una joven que debe ser viral

Con solo 18 años, Charlize Morrison se ha convertido en una prometedora figura de la literatura dominicana, siendo una luz que resplandece dentro de una juventud envuelta en la chabacanería.

Perteneciente a una familia con una arraigada tradición literaria, Charlize es la hija de Milton Morrison y nieta del distinguido Premio Nacional de Literatura, Mateo Morrison.

La joven no solo ha heredado este gran apellido, sino también el innegable talento literario que ha caracterizado a su familia. Estirpe que ha dejado una huella literaria en la historia de nuestro país y esta talentosa joven ha emprendido un camino literario cargado de tradición, compromiso y pasión que caracteriza esta ilustre familia.

Destacar que una figura fundamental en la formación de Charlize ha sido su madre, Davidia Jiménez, quien con dedicación y esfuerzo ha servido como acompañante de su hija con una crianza y educación 1A.

El ascenso meteórico de Charlize Morrison en el panorama literario no pasa desapercibido.

Recientemente, la joven escritora ganó en siete categorías literarias en los prestigiosos Scholastic Art & Writing Awards en Estados Unidos, un logro que evidencia su habilidad para la escritura, así como su capacidad para cautivar con sus palabras.

La joven autora obtuvo cuatro primeros lugares, y segundo lugar y dos menciones de honor. Los primeros lugares corresponden a las categorías historia corta (Short Story) con el escrito “Malena”; categoría Flash Fiction por “Trapped inside the Echo Chamber”; categoría Writing Portfolio con “Risers”; categoría Ciencia ficción y fantasía (Science fiction & Fantasy) con el escrito “Why Jenna Does Not Sleep”.

El segundo lugar corresponde a la categoría Short Story con el escrito “Oliver Green’s Roommate”; y las menciones de honor fueron por las categorías de poesía, con el poema “Humane Divinity and Divine Humanity”; y ciencia ficción y fantasía con el escrito “Riches Sprout Thorns”.

Los medios de comunicación han dirigido sus focos hacia la brillantez literaria de Charlize reconociendo sus méritos a nivel nacional e internacional.

Charlize Morrison tiene un mundo por delante en la literatura y sé que combinando su talento innato con su dedicación, disciplina y apoyo familiar promete un futuro brillante y de muchos éxitos. Además, de que puede servir de inspiración para muchos de su generación.