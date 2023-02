Uso excesivo de las redes sociales puede afectar la salud

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de millones de personas en todo el mundo, muchas veces ignorando el daño que el uso excesivo de estas pueden causar a la salud.

La destacada psicóloga Ana Simó y el experto en tecnología Isaac Ramírez, coinciden en que el uso excesivo de las redes sociales puede causar grandes daños a la salud mental, generando serias adicciones que traen como consecuencia ansiedad, depresión, irritabilidad, aislamiento, alejamiento de la vida real y de las relaciones familiares, entre otras enfermedades mentales.

Desde su punto de vista la doctora Simó, directora del Centro Vida y Familia, señala que definitivamente existe un vínculo entre el uso excesivo de las redes sociales y el riesgo de desarrollar determinados problemas de salud, ya que todo lo que se haga de forma exagerada tiene una repercusión tanto en la salud física como mental.

“Los tiempos de antes no volverán, por lo que pensar que podemos quitar el 100 por ciento el uso de las redes no es ser realista, ante una nueva era, que nos guste o no, llegó para quedarse. Lo que debemos ser es organizados y no permitir que las redes nos controlen”, manifestó la también productora del programa radial “Consultando con Ana simó”.

La experta en salud mental dijo que cree mucho en el equilibrio, por lo que entiende que usar las redes con tiempo determinado, no tiene porque repercutir en la persona.

“El tema es que lamentablemente la balanza se está inclinando hacia el exceso y esto se refleja en un deterioro de la salud mental”, dice Simó.

Destaca que se debe tratar de soltar el celular y hacer otros tipos de actividades y dejar de creer que es necesario contestarle a todo el mundo de forma inmediata. “Ver el celular como una herramienta, no como un todo”, dice.

Agrega que los dispositivos tienen aplicaciones que pueden indicar un límite de tiempo, así como poner horarios para su uso y respetar ese tiempo.

Entre los beneficios que ofrece dejar las redes sociales, señala que conecta a la persona con el ahora, le ayuda a la mejora de la contemplación del entorno, mejor calidad de tiempo con tus seres queridos, movimiento de tu cuerpo, alejarse del sedentarismo, volver a fluir en movimiento, volver a desarrollar vínculos con las personas amadas.

Al hacer sus recomendaciones señala que a la mente le gusta el orden, por lo que es recomendable poner límites y al momento de soltar buscar cosas que entretengan y calmen. Además, no dormir con el celular al lado, ponerlo distante y si es posible modo avión en el momento que descansas.

Otras recomendaciones: No dejar de reunirse con amigos y familiares y al hacerlo quitar las notificaciones del celular para que realmente se disfrute lo que está haciendo.

Experto en tecnología

Para Isaac Ramírez, editor en jefe del portal GadgetDominicana.com, quien hace uso de las redes sociales desde 1996, señala que el asunto, en ese tiempo, era quizás un poco diferente, pero ahora es necesario alejarse de las redes cada cierto tiempo.

“Es usted que tiene que pararse, dejar de compararse, dejar de postear. Sin lugar a dudas las redes sociales han llegado a ser parte de nuestras vidas en proporción a conexión con amigos, familiares, conocidos, pero también son una fuente de estrés y ansiedad”, reconoce el experto en tecnología.

Dice que normalmente las personas que viven en redes sociales, están constantemente comparándose con los demás y esa vida perfecta que se trata de reflejar en las redes sociales le crea una presión que realmente no es necesaria. “Por eso que es importante uno tomarse una pausa de vez en cuando, sobretodo las personas normales, no aquellas que vivan de las redes sociales”, dice.

“Hay que saber diferenciar las cosas, yo trabajo en las redes sociales y gano por estar en ellas, pero una persona normal no tiene porqué estar tanto tiempo en las redes sociales, alejarte te va a ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, obviamente salirnos de ahí nos permite conectarnos con otro tipo de situaciones que están a nuestro alrededor y que quizás no nos percatamos de que están ahí”. dice.

Sobre el tiempo pertinente para estar inmersos en las redes señala que no hay un tiempo especifico recomendado y que va a depender de cada persona y sus necesidades, pero que dentro de las sugerencias que incluiría están evitar el uso de las mismas antes de dormir, ya que esto puede afectar la calidad del sueño; limitar el tiempo de uso para evitar distracciones y obviamente, lo que se reflejaría en un aumento de la productividad, además; utilizarlas de manera consiente y en el tiempo que se tenga libre sin absolutamente nada que hacer.