El actor y cantante mexicano Vadhir Derbez respondió públicamente a las acusaciones de abuso sexual interpuestas por una modelo estadounidense de 19 años en la Ciudad de México (CDMX), asegurando que existen pruebas que respaldan su versión.

Durante una entrevista en el programa televisivo mexicano “De Primera Mano”, el artista quien estuvo vía videollamada, expresó: “Si estoy dando la cara, créeme es que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió y se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando, y nada más quiero que todo esto se arregle, se clarifique. Y bueno, dejaré que sea mi abogado el que les cuente”.

Según medios mexicanos, en la demanda interpuesta ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX, se destaca que la joven fue contratada junto con otras modelos para participar en el rodaje de un video musical de Derbez, donde ocurrió supuestamente el contacto no consensuado.

Por su parte, el abogado del actor, Enrique González Casanova, quien estuvo presente en el estudio del programa, aseguró que el caso no habría iniciado por vías institucionales, sino a través de presuntos intentos de extorsión contra su cliente.

Según explicó el litigante, el intérprete habría recibido mensajes por WhatsApp e Instagram en los que se le exigía dinero bajo la amenaza de que enfrentaría una acusación de abuso sexual.

Vadhir Derbez y su abogado Enrique González Casanova en el programa «De primer mano».

Defensa de Vadhir Derbez

“Nos enteramos de esto, no por medios oficiales, sino por medio de una extorsión porque le llegan mensajes al WhatsApp al Sr. Vadhir Derbez, también por Instagram, pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que no tenemos ubicada quién es”, declaró el abogado.

Agregó que, “Le dicen que si entrega 350 mil dólares le van a librar orden de aprehensión. Tenemos prueba de esto, tenemos los WhatsApp”, afirmó.

González Casanova, sostuvo en el programa que el equipo legal sospecha de «una red de delincuencia organizada con presuntos vínculos entre una mafia colombiana y una mexicana».

“Es un grupo que se dedica a la trata de personas. Aparentemente rentan o se dedican a prestar servicios de modelos a diversas locaciones y con posterioridad estas aparentemente modelos se dedican a extorsionar a artistas, empresarios, etcétera”, explicó .

El equipo legal del hijo de Eugenio Derbez, sostiene que cuentan con evidencia de estas comunicaciones y que el caso será atendido por las autoridades correspondientes, mientras continúan con la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos.