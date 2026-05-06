Viuda de Kobe Bryant, vuelve a ser vinculada sentimentalmente con exjugador de la NBA

Los Ángeles, EE.UU. — La empresaria y filántropa Vanessa Bryant, viuda del exastro de la NBA Kobe Bryant, ha sido nuevamente relacionada con un exjugador de baloncesto, según reportes difundidos por medios internacionales y plataformas de entretenimiento.

Las versiones apuntan a que Bryant habría sido vista en compañía del exdeportista en distintos encuentros privados, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial ni declaraciones públicas por parte de la empresaria o su entorno cercano.

Una vida marcada por la tragedia

Han pasado casi seis años desde el accidente que cambió su vida, cuando perdió a su esposo, Kobe Bryant, y a su hija Gianna Bryant, en un hecho que conmocionó al mundo del deporte y la opinión pública internacional.

Desde entonces, Vanessa Bryant ha mantenido un perfil relativamente reservado, enfocándose en su familia y en preservar el legado del exjugador, a través de iniciativas benéficas y proyectos vinculados al baloncesto.

A pesar de su discreción, la vida privada de la empresaria continúa siendo objeto de interés mediático. Cada aparición pública o interacción social suele generar interpretaciones y rumores, especialmente en lo relacionado con su situación sentimental.

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Reacciones divididas

Las versiones sobre un posible nuevo romance han provocado opiniones encontradas. Mientras algunos consideran natural que rehaga su vida personal tras varios años, otros llaman a la cautela ante informaciones no confirmadas.

Por ahora, el supuesto vínculo se mantiene en el terreno de la especulación. Sin embargo, el caso vuelve a evidenciar cómo figuras como Vanessa Bryant continúan bajo el escrutinio público, incluso años después de una pérdida que marcó profundamente su vida personal.