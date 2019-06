El ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta calificó de abusivo el párrafo vigésimo transitorio de la Constitución de la República que prohíbe al presidente Danilo Medina presentarse como candidato para el proceso eleccionario del 2020.

El licenciado Peralta indicó que “ese párrafo no solo es abusivo sino que maltrata a un hombre como el presidente Medina, quien por cuyas obras de gobierno ha sido catalogado como uno de los mejores de la historia reciente del país”.

“El presidente Medina ha hecho más por el pueblo dominicano que cualquier gobierno en casi seis décadas de vida democrática, y ese párrafo lesiona sus intereses personales de poder ser candidato y el de miles que quieren que continúe al frente de los destinos de la nación”.

Consideró además que el “vigésimo transitorio de la Constitución es discriminatorio contra Danilo Medina, cuando él es el único a quien se le aplica, por lo que debe desaparecer de nuestra Carta Magna, ya sea porque sean apoderada y conocido por las Altas Cortes, o en el mejor de los casos por el Congreso Nacional, convertido en Constituyente”.

Dijo que los seguidores de Medina y sus funcionarios son respetuoso de la Constitución, y en especial en el Artículo 124, que dice:

“Elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

El punto de discordancia a lo que se refiere Peralta está en título XV, capítulo II, sobre las disposiciones transitorias, que reza de la siguiente manera:

Vigésima: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”

El ministro adelantó que aún hay tiempo para pactar con los diversos sectores políticos para llegar a un consenso y conseguir los votos necesarios de los senadores y diputados para poder modificar la Constitución.

Los reeleccionistas necesitan 148 votos de legisladores, que serían las dos terceras partes de 222 (32 senadores y 190 diputados) de la matricula del Congreso Nacional exigida por la ley pasar una reforma constitucional.

Según una publicación de este diario, en la edición de este miércoles, a la firma del periodista Víctor Martínez y por declaraciones del diputado reformista Pedro Botello, señala que la reforma sería una tarea difícil por la firmeza de los seguidores del expresidente Leonel Fernández que son 36 diputados y 5 senadores, además de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene 52 legisladores, mantiene una posición radical contra las pretensiones de habilitar nuevamente al presidente Danilo Medina. Leonelistas y perremeístas suman 103 legisladores.

Los danilistas cuentan con 70 diputados y 24 senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como 13 diputados del Partido Revolucionario Dominicano, en total 107,

Peralta recalcó que “por el momento, esperaré a la decisión del presidente Medina sobre si se lanzará a la reforma de la ley de leyes”, apuntó.

Señaló que “hay tiempo todavía, no crean que no lo hay, pero esa es una decisión del presidente Medina, a la cual me acogeré”

Peralta participó este miércoles en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio que coordina el veterano periodista Juan Bolívar Díaz, con la presencia de los empresarios Manuel y José Alfredo Corripio, ante los comunicadores de los periódicos El Nacional, Hoy y El Día.

Estuvo acompañado de los viceministros Administrativo de la Presidencia, Lionel Senior, Alexis Lantigua y Juan Pumarol, y el periodista Luis García, director de Prensa esa dependencia gubernamental.