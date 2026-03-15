Desfile Nacional de Carnaval en el Malecón de Santo Domingo. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Cientos de personas se congregaron este domingo en el Malecón de la capital para disfrutar del Desfile Nacional de Carnaval, una de las principales celebraciones culturales del país que reúne comparsas, disfraces y carrozas provenientes de distintas provincias.

El evento inició a las 2:00 de la tarde en la avenida George Washington, donde familias, jóvenes y turistas se dieron cita para presenciar la diversidad y creatividad del carnaval dominicano en un ambiente festivo.

Fiesta de tradición y color

El desfile cuenta con la participación de comparsas de todo el territorio nacional, que exhiben vistosos trajes, máscaras tradicionales y presentaciones artísticas que forman parte del patrimonio cultural del país.

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Los asistentes aprecian personajes emblemáticos del carnaval dominicano, así como carrozas y agrupaciones que llenan de música, color y alegría el Malecón de Santo Domingo.

Actividad para toda la familia

Desfile Nacional de Carnaval en el Malecón de Santo Domingo. / Fuente externa.

Las autoridades y organizadores invitaron a la población a asistir con familiares y amigos para disfrutar de esta gran fiesta cultural.

El Desfile Nacional de Carnaval se consolida como uno de los eventos más esperados del año, al reunir en un solo escenario la creatividad, el folclore y la identidad de las distintas regiones del país.