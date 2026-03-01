Carnaval de Santiago 2026 cierra con masiva asistencia y reafirma su liderazgo cultural

Santiago de los Caballeros.– El Carnaval de Santiago 2026 culminó este domingo con una jornada multitudinaria que transformó el Parque Central en el principal escenario de la cultura, la tradición y el turismo en la República Dominicana. Miles de personas asistieron al gran cierre de esta emblemática festividad, que se desarrolló en un ambiente de organización, seguridad y sano entretenimiento familiar.

El alcalde Ulises Rodríguez destacó que el carnaval representa la más auténtica expresión cultural del pueblo, resaltando la presencia de personajes tradicionales como los lechones, Roba la Gallina, pepineros, bolleros y las recientes marolas, símbolos de la creatividad popular que consolidan esta celebración como una de las más ricas en identidad folklórica del país y referente regional en manifestaciones culturales.

“Hoy vemos aquí a toda la familia compartiendo y disfrutando su carnaval. Este es el carnaval más alegre de la República Dominicana, un evento seguro donde niños, jóvenes y adultos pueden venir sin temor. Invitamos a todos a que se integren y no se pierdan este momento tan emocionante”, expresó el alcalde.

Desfile lleno de tradición y color

La edición 2026 reafirmó el posicionamiento del carnaval como referente cultural nacional e internacional. Decenas de comparsas, personajes emblemáticos y los tradicionales lechones llenaron de color, música y creatividad cada espacio del Parque Central.

El desfile inició a las 2:30 de la tarde con la participación de la Reina y el Rey del Carnaval, acompañados del grupo de lechones Los Tuareg. Luego desfilaron la tradicional Roba La Gallina, de Walvis Martínez; Las Marchantes, de Ilsa Florentino; y la comparsa Fantasía Egipcia, de Miguel Jiménez.

También se destacó la presentación especial del grupo cultural Los Guloyas de San Pedro de Macorís, patrimonio cultural dominicano, junto a Chuchy y Ston / Ricky.

Posteriormente avanzaron los bloques organizados: Bloque 1 (Felecsa), Bloque 2 (Independientes), el grupo de lechones Los Guinguirianos, Bloque 3 (Ucacosan), una comparsa invitada (B.S.), Bloque 4 (Ucasa), Los Traficantes.com, Bloque 5 (Bloque Bic) y Bloque 6 (Fucsa), completando el orden oficial del recorrido.

El Roco Tren, convertido en uno de los principales atractivos del evento, continuó desfilando cada domingo junto a los artistas y personajes invitados.

Gran cierre musical

El espectáculo de clausura contó con la participación de reconocidas figuras de la música dominicana como Chiquito Team Band, Crazy Design, Roldán Mármol, El Jeque DT, Ronny GTA y DJ Julton, quienes pusieron a vibrar a miles de asistentes en una noche cargada de ritmo y energía.

Reconocimientos y proyección internacional

Durante el gran desfile final fueron reconocidos Dinora Cabrera Puello, Miguelina Balbuena Polanco, Polanquito y Ana María López “Ninita”, por su trayectoria y valioso aporte al fortalecimiento, preservación y proyección de esta emblemática tradición cultural que llena de orgullo a la Ciudad Corazón.

La organización priorizó la seguridad ciudadana y el control logístico, garantizando una celebración sin incidentes y con amplia participación familiar. La presencia de visitantes nacionales e internacionales confirmó el impacto del carnaval en el dinamismo económico, hotelero y comercial de Santiago de los Caballeros.

Además de su cobertura televisiva, el Carnaval de Santiago 2026 fue transmitido durante los cuatro domingos a través de YouTube, alcanzando una amplia audiencia digital y fortaleciendo su proyección internacional.

Con una asistencia masiva y un ambiente festivo que desbordó entusiasmo, el Carnaval de Santiago 2026 cerró con rotundo éxito, consolidándose como una de las festividades culturales más importantes y esperadas de la República Dominicana y reafirmando a Santiago como capital del turismo cultural y de grandes eventos.