Vote por nosotros

Convencer mediante la palabra o con demostraciones a los seres humanos, para que tomen una decisión, es un arte antiquísimo.

El miedo vende

Desde lo más elemental, como amenazar a un chico con castigarlo. UN letrero que anuncia una multa al que sobrepase la velocidad máxima permitida, genera un cambio de conducta, por miedo a sufrir las consecuencias.

El temor de “seguir en lo mismo” o el miedo que emerge de la inseguridad ciudadana fue utilizado por los mercadólogos políticos en su bandeja reciente de ofertas electorales.

Cara y cruz

Ante una sequía ¿bombardeamos las nubes? ¿y si lo hacemos …. ¿Entonces vienen las inundaciones?

Conducir el Estado implica a veces, jugársela, previendo las consecuencias.

“La seducción de las palabras”

Es el título de un libro clásico de Alex Grijelbo (2000) que en síntesis plantea “no es lo mismo llamar al Diablo que verlo llegar”. No es lo mismo la regulación de los empleos que ordenar despidos masivos. En esa encrucijada se encuentra el país….

¿De qué depende el cambio de actitud?

Inteligencia

Los mensajes simples convencen a la mayoría o a los menos inteligentes.

Las consignas mas complejas suman a los más cultos.

“Se van” es un mandato retórico que se articula muy bien con una esperanza convertida en promesa: “ El cambio va”.

Claro cuando un eslogan que vende un producto candidato si en un tiempo razonable lo prometido no se convierte en hecho la carpintería popular entiende que no se han ido y que no se siente el cambio.

Autoestima

Una correlación entre lo prometido, por ejemplo, el sueldo mínimo de la Policía Nacional en 500 dólares y lo que realmente se cumple, crea distorsiones.

La percepción preelectoral de los que administraban el Estado llegó a comparar con una tayota al candidato favorito por las encuestas serias, ahora, ya en el poder, lo comparan con una manzana y un dechado de virtudes.

Sexo

Las campañas de productos comestibles y del hogar centran el foco en niños y en mujeres.

En política las mujeres son utilizadas como contrapeso para equilibrar el voto de genero.

Necesidad de gustar

Quienes desean que los demás aprueben sus conductas son más fáciles de convencer. Hay minorías que suelen ser decisivas es el caso de los sectores LGTBI .

Conciencia de grupo

Es más fácil la captación del voto cuando se hace participe al sufragante indeciso o inseguro, agrupándolo. Mientras mayor el grupo o la demostración de fuerza y estructura, es esperable un resultado favorable.

Sentido de exclusividad

Se da entre los consumidores de alto poder económico y social que prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león.

De ahí que los aportes económicos a la campaña se hacen jugando a las probabilidades…

Estoy adelantándome a un torneo electoral que ya se inició….