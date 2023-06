“Yo le puedo mandar a matar a su hijo”: La amenaza que recibió Miriam Germán

Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Miriam Germán, confirmó la mañana de este martes haber recibido un mensaje por WhatsApp donde la amenazaban con matar a su hijo si «le tocaban en la cárcel a una de su gente».

“Lo que a mí me afecto fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía… yo le puedo mandar a matar a su hijo”, expresó Germán a la prensa.

La procuradora general se abstuvo de entrar en detalles sobre las recientes intimidaciones de las que ha sido objeto alegando que, la investigación debe llevarse con discreción, por lo que aseguró “no creo que las personas que están en ese lado, planificando y diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito”.

Resaltó que, a lo largo de su vida ha tenido momentos difíciles que ha logrado sobrellevar sin perder la dignidad y agradeció el apoyo manifestado por los diferentes sectores sociales.

Apoyo

La magistrada ofreció dichas declaración frente a representantes de organizaciones populares y sociales que acudieron hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) para manifestarle su apoyo ante supuestas amenazas de muerte que ha recibido de parte sectores ligados al narcotráfico y otros sectores de poder.

Consideraron la procuradora Germán Brito como un referente de la justicia dominicana.

«Miriam no está sola. Si tocan a Miriam nos tocan a todos «, vociferando los manifestantes.

Señalaron que dichas intimidaciones se producen en momentos que el Ministerio Público ha desatado procesos que acorralan importantes figuras corruptas ligadas a carteles del narcotráfico, a estructuras de la partidocracia y del poder militar y policial.

«Estamos firmes en el camino hacia en fin de la impunidad. Tocar a Miriam es tocar el corazón de la dignidad nacional y los anhelos de justicia de la sociedad Dominicana», proclamaron.

Entre los participantes estuvieron dirigentes de izquierda como Narciso Isa Conde, Virtudes Álvarez, Carmen Mazara, entre otros.