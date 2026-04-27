Santo Domingo.– El Tribunal Colegiado de la provincia Hermanas Mirabal condenó a 30 años de prisión a Erison Antonio Hidalgo Almonte, tras declararse culpable de quitarle la vida a su padre a golpes, en un hecho ocurrido en la comunidad Palmar, municipio Salcedo.

La sentencia fue dictada mediante un juicio penal abreviado, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad en los hechos investigados por el Ministerio Público, representado en audiencia por el procurador fiscal José Orlando Liriano.

La decisión fue adoptada por la jueza Yudelka de León, quien estableció que el condenado deberá cumplir 20 años de prisión de manera efectiva en el Centro de Privación de Libertad Juana Núñez, en Salcedo. Los 10 años restantes quedaron suspendidos bajo condiciones, conforme a lo establecido en la normativa penal vigente.

Además, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de 500,000 pesos a favor de la parte querellante y actor civil, como reparación por los daños ocasionados.

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De acuerdo con el expediente, el 21 de mayo de 2025, alrededor de las 3:00 de la tarde, el hoy condenado preparó un palo en el frente de la vivienda y se dirigió a la habitación donde su padre dormía, propinándole varios golpes en la cabeza que le causaron la muerte.

Tras cometer el crimen, sustrajo dinero de la víctima y la llave de un vehículo perteneciente a una hermana. Luego rompió el candado de la marquesina y huyó del lugar en el automóvil, acciones que fueron observadas por testigos.

El tribunal lo halló culpable de violar varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con homicidio y robo.