30 mil becas para educar el futuro digital

Otorgar 30 mil becas a estudiantes con habilidades digitales es un gran aporte del Indotel a la educación del país ¿Verdad?

Todos se quejan de la cantidad de presos preventivos que hay en las cárceles del país, pero nadie hace nada. ¿Y los jueces dónde están?

¿Cuándo comenzarán a trasladar presos a la cárcel Las Parras? Van como cinco posposiciones. ¿Se oye o no se oye? Roberto Santana que lo diga.

La condena a 10 años de cárcel a un pastor evangélico violador de menores es un mensaje de atención a la comunidad cristiana.

Prometen mejoría en el suministro de luz, pero los apagones siguen agobiando a la gente. No olviden que la paciencia del pueblo tiene límite.

Puedes leer: Más equipos, menos resultados: Otro caso de malgasto estatal

Aumentan precios del pollo. Se incrementan los apagones. Peligra año escolar. Como que la oposición debe ser más creativa en su discurso.

Conani debe explicar a la sociedad su desidia en el caso de la niña de siete años torturada y asesinada. Si realmente tenían informes del caso.

Por más que se quiera disfrazar la educación privada sigue siendo un gran negocio en el país, destinado para un sector privilegiado.